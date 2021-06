Żużel. PGE Ekstraliga. W poniedziałek miał usztywnioną nogę, w niedzielę pojechał na piątkę z plusem

Noty dla zawodników Betard Sparty Wrocław

Tai Woffinden: 5 - dobry występ Woffindena, ale szału nie zrobił. Pierwsze dwa biegi znakomite, później delikatna zadyszka, ale na koniec wrócił na poziom, do którego przyzwyczaił kibiców we Wrocławiu.

Daniel Bewley: 3 - występ w kratkę. Raz przegrał 1:5, raz wygrał 5:1, później znowu przegrał 1:5. Nie mógł się odnaleźć na torze na Stadionie Olimpijskim.

Artiom Łaguta: 4+ - w części zasadniczej zawodów pokonał go tylko Jarosław Hampel i wydawało się, że to on będzie liderem w biegu czternastym. Niestety dla sympatyków Sparty, nie był w stanie pokonać Kubery i Michelsena.

Gleb Czugunow: 5+ - choć nie był to występ na miarę Macieja Janowskiego i Czugunow nie prezentował się aż tak spektakularnie, to należy docenić jego skuteczność i prędkość. Rosjanin z polskim paszportem zaliczył kolejny bardzo dobry występ. Brawo!

Maciej Janowski: 6 - z punktów szóstka Maciejowi się nie należy, ale podciągamy ocenę za styl w jakim zdobywał cztery trójki. Janowski po prostu dominował na torze i przejeżdżał sobie obok rywali, jakby jechał na sprzęcie z innej kategorii.

Michał Curzytek: 1+ - plus za rozdzielenie pary lublinian w biegu młodzieżowców i ładną, twardą walkę z Mateuszem Cierniakiem, jednak ogólnie bez rewelacji.

Przemysław Liszka: 1+ - występ bez szału. Plus za walkę z Dominikiem Kuberą w biegu dwunastym.

Mateusz Panicz: brak oceny - nie startował

Noty dla zawodników Motoru Lublin

Grigorij Łaguta: 4+ - gdyby nie taśma w trzecim starcie, mielibyśmy występ bardzo dobry, a tak mamy tylko dobry z plusem. Należy jednak pamiętać, że Łaguta jako jedyny zawodnik Motoru był w stanie walczyć z liderami Sparty.

Mark Karion: brak oceny - nie startował

Jarosław Hampel: 3+ - początek kiepski, środek zawodów dobry, końcówka również słaba. Dziwny występ Hampela.

Krzysztof Buczkowski: 2+ - w pierwszym swoim starcie pozytywnie zaskoczył, dowożąc 5:1 dla Motoru, później już tak dobrze nie było, bo zdołał pokonać jedynie Michała Curzytka.

Mikkel Michelsen: 1+ - dwa punkty w biegu czternastym nie mogą zasłonić tego, co było wcześniej. A wcześniej Michelsen trzykrotnie został przywieziony na 1:5. Od lidera spod numeru 5 oczekuje się zdecydowanie więcej. Plus za bieg nominowany, ale ogólnie bardzo słaby występ.

Wiktor Lampart: 3+ - pierwsza połowa zawodów znakomita, druga bardzo słaba. Występ Lamparta idealnie obrazuje powiedzenie "poszedłem w złą stronę z ustawieniami".

Mateusz Cierniak: 1 - bardzo słaby występ Cierniaka. Udało mu się jedynie pokonać Liszkę w biegu młodzieżowców.

Dominik Kubera: 3+ - choć ocena może na to nie wskazywać, Kubera we Wrocławiu zaprezentował się całkiem dobrze. Był to jego najlepszy występ na wyjeździe w tym roku. Szkoda wykluczenia z pierwszego startu, później przywoził ważne punkty, choć żadnego biegu nie wygrał.

Piotr Kaczorek

