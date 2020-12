Żużel. PGE Ekstraliga. W Motorze będą mieli kasy jak lodu

Motor Lublin dostanie od miasta 4 miliony złotych, a na klub spadnie też deszcz pieniędzy od sponsorów. Jeśli wszystko zagra, to w sezonie 2021 klub może dysponować budżetem rzędu 12 milionów złotych.

Motor to nie tylko sportowy, ale i finansowy fenomen. W tej chwili jest to absolutna czołówka w żużlowej PGE Ekstralidze. Miasto właśnie ogłosiło, że w 2021 roku da na klub 4 miliony złotych, choć wcześniej deklarowało 2,5 miliona. Gdy jednak ukazała się informacja, na jaki zwrot reklamowy (26 milionów) może liczyć miasto Lublin, reklamując się poprzez Motor, natychmiast zwiększono poziom wsparcia.

4 miliony z miasta to solidny finansowy fundament Motoru, który ma też jednak kilka innych znaczących źródeł dochodu. Wiele wskazuje na to, że za rok klub, podobnie jak w tym, dostanie milion od marszałka województwa. Cztery plus jeden to pięć.

4,5 miliona dołożą sponsorzy. Z naszych informacji wynika, że 1,5 miliona da Grupa Azoty, milion Bogdanka, a kolejny milion Perła. Bogdanka dodatkowo ma wziąć na siebie kontrakt Jarosława Hampela, a to oznacza kolejny wyłożony milion. A może być jeszcze lepiej, jeśli Bogdanka wejdzie do nazwy klubu. Dwa lata temu mówiono, że tak nie można, bo sponsorem Ekstraligi jest PGE, więc klubów nie mogą sponsorować firmy będące w konflikcie interesów z koncernem energetycznym. W czasach koronawirusa, gdy trudno o sponsorów, poluzowano jednak pewne regulacje i Motor na tym korzysta.

Resztę dołożą kibice. Karnety na sezon 2021 zostały już dawno sprzedane, ale klub nie przejadł tych pieniędzy, choć ma je w kasie od ponad roku. Przypomnijmy, że karnety na 2020 zostały przerzucone na kolejny rok z powodu ograniczenia pojemności trybun w tym roku. Te 2 miliony z karnetów to w tej chwili jedyna niewiadoma. Jeśli bowiem w 2021 znowu będą ograniczenia na trybunach, to Motor będzie miał problem. Karnetowiczów nie zmieści bowiem przy ograniczeniu pojemności do 50, ani tym bardziej do 25 procent (takie opcje były w 2020). Być może najlepszym rozwiązaniem będzie zwrot karnetów i sprzedaż biletów. Finansowo może wyjść na to samo.

Przy pełnym stadionie i założeniu, że Bogdanka wejdzie w nazwę, Motor spokojnie przebije barierę 12 milionów w budżecie. Tyle na papierze może mieć jeszcze co najwyżej Moje Bermudy Stal Gorzów, która podpisała kilka gwiazdorskich kontraktów, w tym ten z Bartoszem Zmarzlikiem na blisko 3 miliony złotych.

