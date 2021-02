Po powrocie Moje Bermudy Stali Gorzów ze zgrupowania na Teneryfie atmosfera w klubie nie jest chyba najlepsza. Zwolniono dwie osoby. Być może niektórzy poczuli się z tego powodu zagrożeni, bo jak wynika z naszych informacji kierownik drużyny Krzysztof Orzeł był na rozmowach w Falubazie.

Zgrupowanie na Teneryfie chyba jeszcze długo będzie się odbijać Moje Bermudy Stali czkawką. Po powrocie zwolniono dwie osoba (jedna z nich była z zespołem na obozie). Pozostałym pracownikom, jak wynika z naszych informacji, przypomniano o klauzulach poufności. To by znaczyło, że nikt nie ma prawa mówić o kulisach pobytu w hotelu Santiago Barcelo, gdzie choćby według relacji szefa recepcji część grupy zachowywała się fatalnie, wyrzucając rzeczy z balkonu, a także zakłócając porządek tak bardzo, że skarżyli się na to inni klienci.

Według naszych informatorów trwają poszukiwania "kreta", który doniósł o tym, co działo się na Teneryfie. Oczywiście oficjalnie nikt tego nie potwierdza. Podobnie, jak tego, że wieloletni kierownik drużyny Stali Krzysztof Orzeł był na rozmowach z Falubazem. Nie wiemy, z czyjej inicjatywy do tego doszło, ale o tym spotkaniu dowiedzieliśmy się z trzech różnych źródeł. Do porozumienia nie doszło i pewnie stąd cisza. Tu nikomu nie zależy na rozgłosie. Najbardziej samemu kierownikowi. Wiadomo, że wszelkie transfery między Falubazem i Stalą budzą ogromne emocje, bo to derbowi rywale.

Gdyby kierownik Stali faktycznie odszedł, to byłaby to olbrzymia strata. Po sezonie 2020 sztab szkoleniowy stracił już jedną ważną osobę, bo taką był Przemysław Buszkiewicz, były już członek zarządu. Buszkiewicz potrafił gasić pożary. Z tego co udało nam się dowiedzieć, to on po fatalnej serii w ubiegłym roku najbardziej bronił trenera Stanisław Chomskiego. Chyba nawet można zaryzykować stwierdzenie, że uratował mu posadę. Gdyby teraz do Buszkiewicza doszedł Orzeł, który regulaminy ma w małym palcu, to sztab Stali wyglądałby naprawdę źle.

Tymczasem Falubaz dalej szuka kierownika drużyny w miejsce Tomasza Walczaka, który tydzień temu ogłosił swoje odejście w mediach społecznościowych.

