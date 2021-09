Żużel. PGE Ekstraliga. Unia – Sparta na papierze. Każda seria zawsze ma swój koniec

Mecz Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław oczami Jacka Frątczaka:

Krajowi seniorzy. Piotr Pawlicki - Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno) vs Maciej Janowski - Gleb Czugunow (Betard Sparta Wrocław) 4:2

Jeszcze dwa miesiące temu powiedziałbym, że 3:3 albo nawet 4:2 na korzyść Sparty. Dzisiaj powiem 4:2, ale dla Unii. Gleb od pewnego czasu szału nie jedzie. U Macieja Janowskiego wcale nie jest lepiej. Tych jego kosmicznych biegów zapamiętanych z ostatnich miesięcy jest naprawdę niewiele.

Gospodarze mają Piotra Pawlickiego, a to zawodnik na trudne czasy. Kiedy trzeba się spiąć, to on potrafi nie wiadomo skąd wykrzesać takie pokłady energii, że zdobywa Unii tytuły mistrza kraju. O skuteczności Janusza Kołodzieja w play-offach już krążą legendy. Taki zawodnik to skarb dla każdej drużyny.

Obcokrajowcy. Emil Sajfutdinow - Jason Doyle (Fogo Unia Leszno) vs Tai Woffinden - Artiom Łaguta (Betard Sparta Wrocław) 3:3

Patrząc na nazwiska, śmiało można powiedzieć, że wszystko zakręci się w okolicach remisu. Kluczowym zawodnikiem w tym przypadku jest niewątpliwie Tai Woffinden. Forma Brytyjczyka w tym momencie jest najmniej przewidywalna, a paradoks polega na tym, że mówimy o trzykrotnym mistrzu świata. To zdecydowanie nie jego sezon. Dość często przytrafiają mu się na przykład wyścigi, w których przyjeżdża czwarty.

Na swoim torze w Lesznie Jason Doyle to bardzo skuteczny żużlowiec. Emil Sajfutdinow też się jako tako sprzętowo poukładał, ale jeszcze wielkiego szału nie ma. Poza zasięgiem wszystkich tych zawodników jest z kolei Artiom Łaguta. Leszczynianie są jednak w stanie go ukłuć. W związku z tym widzę tutaj remis z delikatnym wskazaniem na Unię.

U24. Jaimon Lidsey (Fogo Unia Leszno) vs Daniel Bewley (Betard Sparta Wrocław) 3:3

Tak naprawdę są to dwa znaki zapytania. Jaimon dopiero co wyleczył nieprzyjemną kontuzję. Daniel natomiast jedzie dobry sezon, ale pamiętajmy że jedziemy w Lesznie. Zarówno u jednego, jak i drugiego obserwujemy dobre i gorsze biegi. Nieco bardziej stabilnym żużlowcem jest chyba jednak Brytyjczyk.

Juniorzy. Damian Ratajczak - Krzysztof Sadurski (Fogo Unia Leszno) vs Przemysław Liszka - Michał Curzytek (Betard Sparta Wrocław) 2:4

Za chłopakami z Wrocławia przemawia doświadczenie. Jeżeli tego nie wykorzystają, to zwyczajnie przegrają ten mecz.

Wnioski:

Wszystkie półfinały są satysfakcjonujące, ale akurat tutaj czeka nas mecz odwiecznych rywali. Do tej pory to Unia dominowała na ligowym podwórku, jednak każda seria zawsze ma swój koniec. Pytanie nasuwa się takie, czy ten koniec nastąpi właśnie teraz. Biorąc pod uwagę sezon zasadniczy, można przyjąć taką teorię.

Mam wrażenie, że wrocławianie nie są w szczycie swoich możliwości. Tu tak naprawdę wszystko jest możliwe, aczkolwiek myślę, iż mecz w Lesznie padnie tym razem łupem Unii, która powinna wygrać mniej więcej czterema punktami.

Awizowane składy na mecz Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław:

Fogo Unia Leszno: 9. Emil Sajfutdinow, 10. Janusz Kołodziej, 11. Jaimon Lidsey, 12. Jason Doyle, 13. Piotr Pawlicki, 14. Krzysztof Sadurski, 15. Damian Ratajczak

Betard Sparta Wrocław: 1. Tai Woffinden, 2. Gleb Czugunow, 3. Artiom Łaguta, 4. Mateusz Panicz, 5. Maciej Janowski, 6. Przemysław Liszka, 7. Michał Curzytek

Początek meczu w niedzielę 5 września o godzinie 19:15.