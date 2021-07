Żużel. PGE Ekstraliga. Unia-GKM. Pełna kontrola mistrza Polski. Niesamowity defekt Lidseya

Tak na dobrą sprawę, jedynym pytaniem przed tym spotkanie nie było to, kto wygra, tylko iloma punktami zwyciężą miejscowi. Nie są oni już takim hegemonem rozgrywek, jak w zeszłym roku i ich awans do czołowej czwórki póki co nie jest przesądzony. Niemniej w starciu ze słabym GKM-em byli faworytem murowanym, co było widać od samego początku. Fogo Unia dominowała całkowicie i niech za najlepszy komentarz posłuży to, że goście pierwszą trójkę i zarazem drużynowe zwycięstwo zanotowali... w ósmym biegu dnia. Śmiało można powiedzieć zresztą, że sprezentował je im Piotr Pawlicki, a konkretnie jego wątła psychika, która po raz kolejny dała o sobie znać. Zawodnik nie wytrzymał próby nerwów i dotknął taśmy, za co został wykluczony, choć sędzia Artur Kuśmierz długo zastanawiał się nad decyzją. Ostatecznie wyrzucił z powtórki 27-letniego żużlowca, co oczywiście Pawlickiego mocno zdenerwowało. Fakty są takie, że znowu zawiodła go sfera mentalna.



Leszczynianie nie pozwalali na nic nawet najlepszym zawodnikom gości, jak choćby poobijanemu po upadku w ostatnim spotkaniu przeciwko eWinner Apatorowi, Nickiemu Pedersenowi. Jeszcze kilka dni temu start Duńczyka w tym spotkaniu wcale nie był pewny, ale ostatecznie podjął się wyzwania. Na torze nie był jednak sobą i nie potrafił zagrozić praktycznie żadnemu z miejscowych liderów. Ci z kolei jechali koncert, bo swoje biegi wygrywali nie tylko Sajfutdinow, Doyle i Kołodziej, ale także Lidsey czy młody Damian Ratajczak. Nieco gorzej jechał wspomniany Pawlicki, a swoje problemy miał drugi z juniorów, Kacper Pludra. Na wynik meczu nie miało to jednak najmniejszego wpływu.





Latająca osłona kosza

Do bardzo ciekawej sytuacji doszło w biegu dziesiątym, kiedy to na pewnym prowadzeniu znajdował się Lidsey. Na prostej doszło do awarii jego motocykla i prawdopodobnie defektowi uległ kosz sprzęgłowy, którego osłonę wystrzeliło w powietrze, w kierunku nadjeżdżających rywali. Na szczęście, żaden z nich nie otrzymał ciosu, który przecież mógł skończyć się groźnym upadkiem. Lidsey stracił punkty, a także pieniądze, ale mogło się to skończyć także utratą zdrowia któregoś z innych uczestników tego biegu. GKM korzystał z takich sytuacji i tak naprawdę dzięki nim nie przegrywał aż tak wysoko. Wspomniany bieg niemniej akurat zakończył się remisem, bo wygrał go Jason Doyle, który jechał za Lidseyem.



W końcówce spotkaniz z pewnością goście liczyli na odrobienie części strat, wierząc w dodatkowe starty leszczyńskich juniorów. Takie praktyki bowiem są w Fogo Unii znane i żaden z zawodników podstawowego składu nie ma problemów z odstąpieniem biegu Pludrze, Ratajczakowi czy wcześniej Sadurskiemu. Na nieszczęście przyjezdnych, nic takiego nie miało miejsca i mistrzowie Polski do końca jechali najmocniejszym składem, wygrywając ostatecznie 56:34. Pieczęć na wysokim zwycięstwie postawiła w 15. biegu para Kołodziej-Doyle, wygrywając podwójnie. Australijczyk w piątek był niepokonany.



Fogo Unia Leszno 56



Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 34





Fogo Unia Leszno



9. Emil Sajfutdinow 11+1 (3,2*,3,0,3)



10. Janusz Kołodziej 11+2 (3,3,2*,1,2*)



11. Jaimon Lidsey 5 (0,3,d,2)



12. Jason Doyle 14+1 (3,2*,3,3,3)



13. Piotr Pawlicki 7 (1,3,t,3,0)



14. Kacper Pludra 3+1 (1,2*,0)



15. Damian Ratajczak 5+1 (3,0,1,1*)





Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz



1. Przemysław Pawlicki 6+3 (2,1*,1,1*,1*)



2. Norbert Krakowiak 7 (u,2,0,3,2)



3. Krzysztof Kasprzak 6+1 (1*,1,3,0,1)



4. Kenneth Bjerre 5+1 (1,0,2*,2)



5. Nicki Pedersen 9 (2,1,2,2,2,d)



6. Mateusz Bartkowiak 3 (2,0,1,0)



7. Seweryn Orgacki 0 (0,0,-)





Bieg po biegu:



1. Sajfutdinow, Pawlicki Przem., Kasprzak, Lidsey - 3:3



2. Ratajczak, Bartkowiak, Pludra, Orgacki - 4:2 - 7:5



3. Doyle, Pedersen, Pawlicki Piotr, Krakowiak (u) - 4:2 - 11:7



4. Kołodziej, Pludra, Bjerre, Bartkowiak - 5:1 - 16:8



5. Lidsey, Doyle, Kasprzak, Bjerre - 5:1 - 21:9



6. Pawlicki Piotr, Krakowiak, Pawlicki Przem., Ratajczak - 3:3 - 24:12



7. Kołodziej, Sajfutdinow, Pedersen, Orgacki - 5:1 - 29:13



8. Kasprzak, Bjerre, Ratajczak, Pludra (Pawlicki - t) - 1:5 - 30:18



9. Sajfutdinow, Kołodziej, Pawlicki Przem., Krakowiak - 5:1 - 35:19



10. Doyle, Pedersen, Bartkowiak, Lidsey (d) - 3:3 - 38:22



11. Doyle, Bjerre, Pawlicki Przem., Sajfutdinow - 3:3 - 41:25



12. Krakowiak, Lidsey, Ratajczak, Bartkowiak - 3:3 - 44:28



13. Pawlicki Piotr, Pedersen, Kołodziej, Kasprzak - 4:2 - 48:30



14. Sajfutdinow, Krakowiak, Pawlicki Przem., Pawlicki Piotr - 3:3 - 51:33



15. Doyle, Kołodziej, Kasprzak, Pedersen (d) - 5:1 - 56:34