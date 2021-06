​Żużel. PGE Ekstraliga. Ulga w GKM-ie. Mateusz Bartkowiak "tylko" mocno poobijany

Remis w niedzielnym spotkaniu na własnym torze z Marwis.pl Falubazem (45:45) tylko pogorszył położenie ekipy Janusza Ślączki w tabeli PGE Ekstraligi. Teraz to ZOOleszcz DPV Logistic GKM jest głównym kandydatem do spadku (zielonogórzanie zabrali do domu jeszcze bonus). Nie dość, że widmo spadku zagląda ZOOleszcz DPV Logistic GKM-owi coraz głębiej w oczy, to jeszcze żużlowcy się przewracają.

Lider Nicki Pedersen zanotował upadek podczas 1. finału SEC w Bydgoszczy, a junior Mateusz Bartkowiak udał się do ostrowskiego szpitala po upadku w półfinale MIMP. Grudziądzcy kibice obawiają się nie tylko o wyniki zespołu, ale również o zdrowie zawodników. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji szanse na utrzymanie spadłyby niemal do zera.

"Mateusz Bartkowiak jest już po badaniach w ostrowskim szpitalu, do którego trafił po upadku w dzisiejszym turnieju eliminacyjnym MIMP. Na szczęście nasz junior jest "tylko" mocno poobijany, a badania nie wykazały złamań i jest on już w drodze do domu" - poinformował ZOOleszcz DPV Logistic GKM w mediach społecznościowych.

Grudziądzanie w następnym meczu zmierzą się na wyjeździe z Moje Bermudy Stalą Gorzów (25 czerwca).

