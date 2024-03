Żużel. PGE Ekstraliga. Tyle kasy otrzymał Motor Lublin. Nazywają ich emiratami

Motor Lublin to klub z największym budżetem w PGE Ekstralidze. Wiele osób zarzuca Motorowi, że to dzięki byłej już władzy i sowitych kontraktów sponsorskich ze spółkami Skarbu Państwa. To nie do końca prawda, bo lublinianie otrzymują także bardzo wysokie wsparcie z urzędu miasta, którym rządzi od lat Platforma Obywatelska.