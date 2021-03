Bracia Chris Holder i Jack Holder zakażeni koronawirusem. To samo dotyczy juniora Kamila Marcińca. Cała trójka do 2 kwietnia będzie na kwarantannie, a 4 kwietnia mecz z Falubazem. – Zdążą się jednak przygotować. Bracia mają na koncie siedem treningów na torze – mówi nam trener eWinner Apatora Tomasz Bajerski.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Orzeł kozłem ofiarnym. Wideo INTERIA.TV

Informacja o zakażeniu braci Holderów koronawirusem wprowadziła spore zamieszanie. Kibice już zaczęli się zastanawiać, czy nie należałoby przełożyć planowanego na 4 kwietnia meczu eWinner Apatora Toruń z Falubazem Zieloana Góra. Zwłaszcza, że bracia dopiero 2 kwietnia zakończą okres 10-dniowej izolacji. Trener Tomasz Bajerski twierdzi jednak, że problemu nie ma.



Reklama

- My już mieliśmy jedenaście treningów na torze - mówi nam szkoleniowiec. - Braci brali udział w sześciu, bądź nawet siedmiu z nich. Oni są już bardzo dobrze wjeżdżeni. Dobrze się też czują, koronawirus przebiega u nich łagodnie, więc 2 kwietnia powinni wrócić silni i gotowi do jazdy. Jak się uda, to zrobimy jeszcze trening dzień przed zawodami i to będzie ten ostatni szlif.

Poza braćmi zakażony jest też junior Kamil Marciniec. Nikt więcej, choć drużyna świętowała urodziny Jacka Holdera. - Ja nawet nie wiem, czy tam wszyscy na tych urodzinach Jacka byli - mówi nam Bajerski. - Zresztą u nas praktycznie już nie ma kto się zakazić. Przedpełski już też miał koronawirusa. Chyba tylko Lambert i Miedziński jeszcze nie mieli, choć pewności też nie mam. Wiadomo, że ci, którzy przeszli COVID-19, przynajmniej teoretycznie, mają ochronę na jakiś czas - informuje Bajerski.

W meczu Apatora z Falubazem pojedzie też inny niedawno zakażony zawodnik, czyli Patryk Dudek. Zielonogórzanin będzie miał 5 dni na przygotowanie do meczu, bo jego izolacja już trwa i skończy się 28 marca.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź