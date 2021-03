Żużel. PGE Ekstraliga Tor w Gorzowie wciąż zamarznięty. Kluby nerwowo patrzą na prognozy pogody

Marcowa pogoda nie ułatwia wejścia w sezon zawodnikom PGE Ekstraligi. Najwięcej problemów mają w Gorzowie – ich tor wciąż jest zamarznięty. Niektórzy rozważają już rozpoczęcie treningów na południu Europy.

Powiedzenie "w marcu jak w garncu" dawno już nie oddawało realiów panującej pogody tak wiernie, jak w tym roku. Niecała połowa tego miesiąca przyniosła nam zarówno ciepłe, wiosenne dni, jak i minusowe temperatury, a nawet śnieżyce. - Na początku miesiąca przyszły mrozy, które mocno nadwrężyły strukturę naszego toru. Może nie widać tego zbyt dobrze, ale zmarzlina jest naprawdę głęboka, sięga 50, a nawet 70 centymetrów. Potrzeba dobrej pogody i słońca, dni i nocy bez mrozu. Dopiero wtedy będzie można powiedzieć coś o naszym wyjeździe na tor - nie owija w bawełnę trener Moje Bermudy Stali Gorzów, Stanisław Chomski.

Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia! W PGE Ekstralidze treningi odbyły dotąd zaledwie 3 zespoły - eWinner Apator Toruń, Fogo Unia Leszno oraz Eltrox Włókniarz Częstochowa. Kaprysy pogody doświadczają zaś nie tylko województwa lubuskiego, ale całej Polski. Jeszcze w czwartek Internet obiegały przypominające bożonarodzeniowe pocztówki zdjęcia zaśnieżonego toru ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-u.

Cała sytuacja jest o tyle problematyczna, że wielkimi krokami zbliża się inauguracja rozgrywek PGE Ekstraligi. Pierwszą kolejkę zaplanowano zgodnie z tradycją, a więc na wielkanocny weekend, który w tym roku przypada na pierwszy tydzień kwietnia. Przed rywalizacją o punkty zawodnicy muszą jednak najpierw "wyczuć" swoje motocykle. Dopiero potem mogą stanąć pod taśmą najpierw z kolegami z zespołu, a później powinni jeszcze sprawdzić ustawienia sprzętu podczas meczów towarzyskich. Naruszenie tej świętej kolejności może okazać się tragiczne w skutkach - pierwsze spotkania ligowe okażą się wówczas zapewne klapą pozbawioną efektownych akcji (żużlowcy wciąż nie będą czuć się pewnie podczas wyścigów), pełną zaś groźnych upadków i wypaczających rywalizację defektów.

Pogoda stwarza zaś coraz więcej trudności. Wiele wskazuje na to, że również w nadchodzącym tygodniu storpeduje wszelkie próby jazd na torach w całym kraju. Część klubów - między innymi RM Solar Falubaz Zielona Góra czy Motor Lublin - poważnie rozważa już wyjazd drużyny na południe Europy, gdzie warunki atmosferyczne są o niebo łagodniejsze. Niektórzy zawodnicy już wcześniej wybrali się na własną rękę do chorwackiego Gorican czy słoweńskiego Krsko. To jednak rozwiązanie tymczasowe, nie przeniesiemy przecież na Bałkany pierwszej ligowej kolejki!

