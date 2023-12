Żużel. PGE Ekstraliga. Top 5 transferów żużlowych 2023

5. Piotr Pawlicki. Z Wrocławia do Zielonej Góry

4. Jakub Miśkowiak. Z Częstochowy do Gorzowa

3. Jason Doyle. Z Krosna do Grudziądza

Jason Doyle zaczął tułaczkę po klubach z dołu tabeli PGE Ekstraligi, a to przeważnie oznacza bliższy koniec topowego zawodnika, niż nowy jego początek. Tak, czy inaczej GKM Grudziądz zrobił wszystko, co w jego mocy, by w końcu walczyć o play-offy i jeśli ma to być skuteczna walka, Jason Doyle musi zostać liderem drużyny, który pokona każdego przeciwnika. Nie mogą mu się ponownie zdarzać wpadki na poziomie 8 punktów na mecz.