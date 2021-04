Żużel. PGE Ekstraliga. To nie koniec polowania na gości. Kilka gorących nazwisk wciąż do wzięcia

Za nami pierwsze mecze w PGE Ekstralidze 2021. Nie oznacza to jednak zaprzestania kontraktowania gości. Swoich klubów w najlepszej lidze świata wciąż nie posiada kilku zawodników, którzy solidnie prezentują się nie tylko w eWinner 1. Lidze, ale i na arenie międzynarodowej.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Kłótnia o Motor. Wskoczą do play-off czy nie? INTERIA.TV

Na obecną chwilę każdy klub PGE Ekstraligi za wyjątkiem Fogo Unii Leszno posiada przynajmniej jednego gościa, który w trakcie sezonu może zastąpić żużlowca zakażonego koronawirusem z czołowej piątki zespołu pod względem aktualnej średniej biegopunktowej. Niekwestionowanym liderem pod względem liczby gości jest niewątpliwie Betard Sparta Wrocław. Ekipa ze stolicy Dolnego Śląska już raczej zakończyła polowanie. Nie można tego powiedzieć o innych ośrodkach. Na liście wciąż znajduje się jednak kilka ciekawych i perspektywicznych nazwisk.

Reklama

Kacper Gomólski

Już po dwóch meczach Kacpra Gomólskiego śmiało można nazwać jednym z objawień sezonu 2021. Nie złamała go nawet śmierć ojca na dzień przed inauguracją eWinner 1. Ligi. Wielu obawiało się o jego dyspozycję szczególnie po tym smutnym wydarzeniu. On jednak pokazał, że stać go na kapitalne wyniki, a przeciwności losu tylko go napędzają. Komplet w spotkaniu z Cellfast Wilkami mówi sam za siebie. Ponadto wychowanek Startu Gniezno pokazał również ogromną klasę w Gdańsku, gdzie 11 punktów z bonusem omal nie doprowadziło do triumfu ROW-u Rybnik z miejscowym Zdunek Wybrzeżem.

Oliver Berntzon

Jedyny pierwszoligowiec w cyklu Grand Prix. Przed sezonem poczynił spore inwestycje sprzętowe, o czym opowiadał kilka tygodni temu w rozmowie z naszym portalem. Pomimo, iż nie zaprezentował się jeszcze w oficjalnych zawodach, niewątpliwie będzie jedną z największych gwiazd eWinner 1. Ligi. Rok temu odjechał kilka wyścigów w ekstraligowej Betard Sparcie Wrocław, lecz nie zachwycił. Być może w tym sezonie dostanie kolejną szansę, tym razem w innym klubie.

Brady Kurtz

Kto wie, czy to właśnie po niego nie sięgnie Fogo Unia, która jako jedyna nie zaopatrzyła się jeszcze w gościa. Utalentowany Australijczyk podpisał kontrakt z Orłem Łódź w jednym celu. Głównym postanowieniem 24-latka jest przede wszystkim odbudowa i powrót do formy sprzed kilku lat, kiedy to regularnie startował w PGE Ekstralidze w barwach leszczyńskiej ekipy. Pierwszy mecz pokazał, że stać go na szybkie znalezienie się w PGE Ekstralidze. 13 punktów na otwarcie sezonu to rewelacyjny wynik. Na korzyść zawodnika gra również fakt, iż w swojej karierze przejechał już kilkadziesiąt wyścigów w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Michael Jepsen Jensen

Co prawda zmaga się teraz z koronawirusem, ale o swojej ogromnej klasie sportowej przypomniał wszystkim przy okazji meczu ROW-u z Cellfast Wilkami Krosno. Były stały uczestnik cyklu Grand Prix na torze robił co chciał i sięgnął po spokojny komplet punktów. To właśnie jego zabrakło w Gdańsku i gdyby nie choroba z całą pewnością rezultat starcia pomiędzy Zdunek Wybrzeżem a "Rekinami" z Rybnika wyglądałby zupełnie inaczej. 29-latek to już naprawdę uznana marka i przede wszystkim żużlowiec znany większości prezesów klubów ekstraligowych, gdzie występował przez wiele lat.

Patrick Hansen

O 22-latku jeszcze kilka tygodni słyszał mało kto. Zawodnik, który nie tak dawno rywalizował w drugiej lidze kilka dni temu odprawił z kwitkiem takich konkurentów jak Nicolai Klindt, Kenneth Bjerre czy Mikkel Michelsen, triumfując w duńskich eliminacjach do Grand Prix. Przed nim niewątpliwie wielka kariera. Co prawda nie miał jeszcze okazji sprawdzić się w eWinner 1. Lidze, ale śmiało można spodziewać się, iż znajdzie się on w czołówce klasyfikacji zawodników U-24.

Patryk Wojdyło

Patryk Wojdyło może być jednym z największych odkryć ostatnich lat. Parę lat temu wydawało się, że zakończy karierę wraz z przejściem w wiek seniora. Cellfast Wilki postanowiły mu jednak zaufać, a on odpłaca im się najlepiej jak tylko potrafi. W spotkaniu w Rybniku to właśnie 22-latek potrafił jako jeden z niewielu nawiązywać równą walkę z rywalami. Ponadto dochodzą do nas głosy, że rządzi i dzieli na treningach. Jego atut to niewątpliwie młody wiek. Regulamin dotyczący żużlowców U-24 jest stworzony dla takich jak on.

Aktualna lista gości w PGE Ekstralidze:

Fogo Unia Leszno: ?

Moje Bermudy Stal Gorzów: Nicolai Klindt

Betard Sparta Wrocław: Andrzej Lebiediew, Jakub Jamróg, Francis Gusts

Falubaz Zielona Góra: Wadim Tarasienko

Eltrox Włókniarz Częstochowa: Oskar Polis

Motor Lublin: Rohan Tungate

ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz: Frederik Jakobsen, Krystian Pieszczek

eWinner Apator Toruń: Wiktor Kułakow

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź