Żużel. PGE Ekstraliga. To już pewne! 30 sierpnia Drabik wraca na tor

Żużel

6 czerwca Panel Dyscyplinarny przy POLADA oddalił odwołanie Polskiej Agencji Antydopingowej i podtrzymał swój wyrok z 2 lutego, nakładający na Maksyma Drabika karę 12 miesięcy zawieszenia za przyjęcie zabronionej infuzji dożylnej. Okres karencji mógł się zmienić, bo odwołanie od decyzji polskich organów mogły złożyć FIM, MKOl i WADA. Nie zrobiły tego i mało prawdopodobne, by się na to zdecydowały, bo termin na odwołanie mija 20 lipca. Zatem można już ogłosić, że Drabik 30 sierpnia wróci do treningów na torze. Od 30 października będzie mógł natomiast brać udział w zawodach.

