Żużel. PGE Ekstraliga. Takiego Dudka potrzebuje Falubaz. Utrzyma formę do końca sezonu?

Patryk Dudek ma za sobą inaugurację marzenie. Jego 13 punktów nie wystarczyło jednak do pokonania miejscowego eWinner Apatora. Jeżeli reprezentant Polski nie spuści z tonu, to Marwis.pl Falubaz powinien spokojnie utrzymać się w lidze, a nawet może pomyśleć o czymś więcej.

Ostatnie dni w życiu Patryka Dudka to istny rollercoaster. Jeszcze nie tak dawno 28-latek zmagał się z koronawirusem i podczas gdy jego rywale oraz koledzy z drużyny przygotowywali się do sezonu, on musiał przebywać na domowej kwarantannie. Sam za siebie mówi fakt, że przed inauguracyjnym meczem w Toruniu odjechał zaledwie jeden sparing. Nie przeszkodziło mu to w osiągnięciu rewelacyjnego wyniku na Motoarenie. Momentami to właśnie on w pojedynkę ciągnął wynik Marwis.pl Falubazu. Znakomity występ lidera nie pozwolił jednak na pokonanie eWinner Apatora.

Gwiazda zielonogórskiej drużyny już od pierwszego wyścigu jeździła jak z nut. Dudek imponował świetnymi startami i kapitalną prędkością na trasie. Niegroźni byli mu nawet tacy zawodnicy jak Jack Holder, Paweł Przedpełski, czy Chris Holder, którzy uznawani są za specjalistów od toruńskiego toru. Dwie wpadki przydarzyły mu się dopiero w biegach nominowanych. 13 punktów w pierwszym meczu sezonu, który w dodatku odbył się na wyjeździe, można uznać za rewelacyjny rezultat z nadzieją na jeszcze lepsze jutro.

Kibiców Marwis.pl Falubazu z pewnością musi cieszyć fakt, iż Patryk Dudek w końcu dogadał się ze swoim sprzętem. Po przejściu na emeryturę uznanego tunera - Jana Anderssona, reprezentant Polski nie mógł odnaleźć odpowiedniego rytmu. Pomimo starań 28-latek wypadł z Grand Prix, a ponadto jego występy w lidze pozostawiały wiele do życzenia. Pierwszy mecz w Toruniu udowodnił, że najgorsze już chyba minęło i sezon 2021 będzie swoistym powrotem do najlepszych lat startów.

Jeżeli spojrzymy na statystyki, nawet znakomity pierwszy mecz nie gwarantował u Patryka Dudka solidnego sezonu. W ostatnich dwóch latach żużlowiec zielonogórskiej drużyny pomimo dwucyfrowej zdobyczy punktowej na początek zmagań, rozgrywki kończył poza czołową piętnastką najskuteczniejszych zawodników PGE Ekstraligi. Fani Marwis.pl Falubazu nie mogą więc popaść już teraz w hurraoptymizm. O tym, czy medalista mistrzostw świata z 2017 roku podtrzyma swoją formę przekonamy się wszyscy niebawem.

Pierwsze mecze sezonu w wykonaniu Patryka Dudka w ostatnich latach i miejsce w klasyfikacji na koniec sezonu:

Sezon 2016: 6 pkt na inaugurację w Toruniu, 10. miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych żużlowców PGE Ekstraligi

Sezon 2017: 12+3 pkt na inaugurację w Zielonej Górze, 10. miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych żużlowców PGE Ekstraligi

Sezon 2018: 7 pkt na inaugurację w Tarnowie, 9. miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych żużlowców PGE Ekstraligi

Sezon 2019: 11+2 pkt na inaugurację w Zielonej Górze, 17. miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych żużlowców PGE Ekstraligi

Sezon 2020: 9+4 pkt na inaugurację w Rybniku, 17. miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych żużlowców PGE Ekstraligi

