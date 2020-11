​Żużel. PGE Ekstraliga. Tak będą wyglądały składy. Niewiadomych coraz mniej

Do soboty potrwa listopadowe okienko transferowe. W PGE Ekstralidze zostało coraz mniej niewiadomych. Wciąż jednak czekamy na odkrycie pozostałych kart. Zrobiliśmy dokładne rozpoznanie - wiemy, jak mogą wyglądać zespoły występujące w żużlowej elicie. Numery są oczywiście przypadkowe. Znaki zapytania przy zawodnikach, których nadal nie potwierdzono.

Fogo Unia Leszno:

1. Janusz Kołodziej

2. Piotr Pawlicki

3. Emil Sajfutdinow

4. Jason Doyle ?

5. Jaimon Lidsey (U-24)

6. Kacper Pludra

7. Krzysztof Sadurski/Damian Ratajczak (od maja)/Hubert Ścibak

Trener: Piotr Baron

Mistrzowie Polski stracili dwóch wychowanków - Dominika Kuberę oraz Bartosza Smektałę, jednak w ich miejsce zakontraktowany zostanie mistrz świata z 2017 roku, czyli Jason Doyle. Siła Fogo Unii raczej niewiele straci na wartości i podopieczni Piotra Barona w dalszym ciągu będą jednym z faworytów do zwycięstwa w PGE Ekstralidze. Cztery z rzędu zdobyte tytuły to niesamowite osiągnięcie. Prezes Piotr Rusiecki z pewnością jednak marzy o piątym. Znak zapytania należy postawić tylko przy juniorach. Tym razem szansę dostaną niedoświadczeni zawodnicy, a leszczynianie zawsze mogli liczyć na solidną pomoc tej formacji.

Moje Bermudy Stal Gorzów:

1. Bartosz Zmarzlik

2. Szymon Woźniak

3. Martin Vaculik

4. Anders Thomsen

5. Rafał Karczmarz/Marcus Birkemose (U-24)

6. Kamil Nowacki/Mateusz Bartkowiak/Wiktor Jasiński

Trener: Stanisław Chomski

Powrót Martina Vaculika do gorzowskiego zespołu oznacza jedno - walkę o złoto. Słowak wzmocnił Moje Bermudy Stal kosztem kompletnie zagubionego w poprzednim sezonie Nielsa Kristiana Iversena. Odszedł również Krzysztof Kasprzak, który przeszedł do MrGarden GKM-u Grudziądz. Liderzy gorzowian będą ciągnąć wynik. Ciekawe, kto wygra rywalizację o miejsce dla zawodnika do 24 lat. Walka o skład pomiędzy Rafałem Karczmarzem a Marcusem Birkemouse zapowiada się arcyciekawie, zresztą podobnie jest w przypadku juniorów. Alan Szczotka uda się na kolejne wypożyczenie do pierwszoligowego Zdunek Wybrzeża Gdańsk, Kamil Pytlewski z kolei będzie wypożyczony do SpecHouse PSŻ-u Poznań. Betard Sparta Wrocław:

1. Maciej Janowski

2. Gleb Czugunow

3. Tai Woffinden

4. Artiom Łaguta

5. Daniel Bewley (U-24)

6. Przemysław Liszka

7. Michał Curzytek

8. Bartosz Curzytek

Trener: Dariusz Śledź Artiom Łaguta to brakujące ogniwo, które zapewni Betard Sparcie mistrzostwo Polski? Na to właśnie na Dolnym Śląsku liczą. Rosjanin dołączył do Taia Woffindena i Macieja Janowskiego - ta trójka ma poprowadzić wrocławian do złota. Druga linia w postaci Gleba Czugunowa oraz Daniela Bewleya także wygląda bardzo przyzwoicie. Nie wiadomo, na ile zawieszony zostanie Maksym Drabik. Solidni juniorzy powinni być wsparciem dla seniorów.

RM Solar Falubaz Zielona Góra:

1. Patryk Dudek

2. Piotr Protasiewicz ?

3. Max Fricke?/Rohan Tungate?

4. Matej Zagar?

5. Jan Kvech/Mateusz Tonder?/Damian Pawliczak (U-24)

6. Jakub Osyczka

7. Fabian Ragus/Nile Tufft

8. Jan Kvech/Mateusz Tonder?/Damian Pawliczak

Trener: Piotr Żyto

To może być ciężki sezon dla RM Solar Falubazu. Co prawda już rok temu pojawiały się głosy, że zielonogórzanie znajdą się w dolnych rejonach tabeli, a było zupełnie inaczej. Tylko tym razem strata Martina Vaculika, odejście Norberta Krakowiaka i przejście dwóch innych ubiegłorocznych młodzieżowców do grona seniorów może odbić się temu klubowi czkawką. Niepewna formacja seniorska, nowi juniorzy. Ciekawe, czy Matej Zagar utrzyma świetną formę. Najpierw jednak trzeba ogłosić jego pozyskanie. Eltrox Włókniarz Częstochowa:

1. Kacper Woryna

2. Bartosz Smektała

3. Leon Madsen

4. Fredrik Lindgren

5. Jonas Jeppesen (U-24)?

6. Jakub Miśkowiak

7. Mateusz Świdnicki

8. Bartłomiej Kowalski

Trener: Piotr Świderski

Odszedł Rune Holta, odszedł też Paweł Przedpełski. Prezes Michał Świącik zastąpił tych zawodników Kacprem Woryną i Bartoszem Smektałą, co zostało pozytywnie odebrane. Działaczowi spod Jasnej Góry ponadto udało się zatrzymać Leona Madsena, a także Fredrika Lindgrena. Eltrox Włókniarz kończy również współpracę z Jasonem Doyle'em. Tak naprawdę pozostaje tylko czekać na potwierdzenie transferu Jonasa Jeppesena i skład będzie gotowy.

Motor Lublin:

1. Krzysztof Buczkowski

2. Jarosław Hampel

3. Grigorij Łaguta

4. Mikkel Michelsen

5. Dominik Kubera (U-24)

6. Wiktor Lampart

7. Mateusz Cierniak

8. Wiktor Firmuga

Menedżer: Jacek Ziółkowski

W Motorze Lublin nie ma ciśnienia na finał czy medal, ale play-offy są już celem postawionym przez prezesa Jakuba Kępę. Udało się zatrzymać Jarosława Hampela, Grigorija Łagutę, Mikkela Michelsena, a nowymi twarzami w drużynie zostali: Krzysztof Buczkowski, Dominik Kubera i Mateusz Cierniak. Ciekawe transfery, ale brakuje przynajmniej jednej armaty. Bez lidera wcale nie będzie tak łatwo dostać się im do czwórki.

MrGarden GKM Grudziądz:

1. Krzysztof Kasprzak

2. Przemysław Pawlicki

3. Nicki Pedersen

4. Kenneth Bjerre

5. Norbert Krakowiak/Roman Lachbaum (U-24)

6. Damian Lotarski/Denis Zieliński/Kacper Łobodziński

8. Norbert Krakowiak/Roman Lachbaum

Trener: Robert Kempiński Po sześciu sezonach odszedł lider Artiom Łaguta. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, jednak zastąpienie Rosjanina wydaje się nierealne. Dłużej w MrGarden GKM-ie nie będzie jeździł też wychowanek - i zarazem kapitan - Krzysztof Buczkowski. Miejsce tego zawodnika zajął Krzysztof Kasprzak, co oczywiście nie musi być osłabieniem. Przemysław Pawlicki gorzej niż w sezonie 2020 już nie pojedzie.

eWinner Apator Toruń:

1. Paweł Przedpełski

2. Adrian Miedziński?/Tobiasz Musielak?

3. Jack Holder

4. Chris Holder

5. Robert Lambert (U-24)

6. Karol Żupiński?

7. Kamil Marciniec/Krzysztof Lewandowski

8. Pavel Łaguta?

Beniaminek PGE Ekstraligi po wywalczonym awansie ruszył na łowy. Zakupy się udały, bo pozyskano Pawła Przedpełskiego, Roberta Lamberta i Karola Żupińskiego (transfer na dniach zostanie potwierdzony). Wydawało się, że eWinner Apator sięgnie po jakąś armatę, a w rzeczywiści tak się nie stało. Liderem powinien być Jack Holder, który pokazał klasę startując jako "gość" w Moje Bermudy Stali Gorzów.