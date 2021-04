Żużel. PGE Ekstraliga. Stal Gorzów z licencją na wszystko. Mecz z Motorem się odbędzie

Moje Bermudy Stal dotąd miała wyłącznie licencję na treningi i sparingi. Weryfikator Leszek Demski był jednak 7 kwietnia w Gorzowie i wydał Stali już taką licencję całkowitą, która pozwala klubowi na organizację ligowych spotkań.

Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje o tym, że Moje Bermudy Stal w dniach 6-7 kwietnia dostanie licencję pozwalającą na rozgrywanie ligowych spotkań na domowych obiekcie. Weryfikator Leszek Demski był w środę w Gorzowie, sprawdził obiekt i klub dostał zgodę już nie tylko na treningi i rozgrywanie sparingów.

Stal straciła licencję toru po rozebraniu bandy kinetycznej na prostej start-meta. Było to związane z pracami rozbiórkowymi na stadionie. Prezes Marek Grzyb wymarzył sobie nowe loże, więc bandę zdemontowano, by mieć swobodny dostęp do miejsca, w którym loże mają powstać. Po wyburzeniu części trybun, wywiezieniu gruzu i ponownym zamontowaniu bandy, PZM dał Stali licencję na treningi i sparingi. Licencja wydana teraz jest już na wszystko, co oznacza, że planowany na 11 kwietnia mecz z Motorem Lublin dojdzie do skutku. Chyba że pogoda będzie kiepska.

Swoją drogą, to ciekawe, jak kłopoty z torem przełożą się na wynik tego najbliższego spotkania. W Lesznie brak większej liczby treningów na domowym obiekcie nie zaszkodził Stali. Pytanie, czy zajęcia, które dotąd się odbyły, pozwoliły zawodnikom dopasować sprzęt.



Nie znamy szczegółów wizyty weryfikatora, ale z pewnością zwrócił on uwagę na plac budowy. Już wcześniej mówiło się o tym, że ten teren ma być należycie zabezpieczony. Nie mogą tam wystawać żadne niebezpieczne przedmioty. Gdyby bowiem zdarzyło się tak, że jakiś zawodnik przeleciałby przez bandę, to mogłoby dojść do nieszczęścia.





