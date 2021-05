Żużel. PGE Ekstraliga. Sparta – Stal na papierze. Przedwczesny finał ligi. Wszystko rozstrzygnie się w głowach zawodników

- Myślę, że taktyka w czasie meczu i chłodna głowa mogą mieć znaczenie. Wynik spotkania będzie krążył maksymalnie w granicach sześciu punktów, więc jeśli ktoś w odpowiednim momencie trafi z decyzją, to będzie mógł przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę – mówi były menedżer klubów z Zielonej Góry i Torunia, Jacek Frątczak.

Mecz Betard Sparta Wrocław - Moje Bermudy Stal Gorzów oczami Jacka Frątczaka:

Krajowi seniorzy. Maciej Janowski - Gleb Czugunow (Betard Sparta) vs Bartosz Zmarzlik - Szymon Woźniak (Moje Bermudy Stal) 3:3

Patrząc na to z perspektywy gdzie jest rozgrywany mecz i tego jak ostatnio zaprezentował się Gleb Czugunow, to nie można inaczej tego ocenić niż 3:3. Trzeba mieć na uwadze również fakt, że tor we Wrocławiu nie będzie miał żadnych tajemnic przed Szymonem Woźniakiem. Bartosz Zmarzlik właściwie lata. Oczywiście po drugiej stronie Maciej Janowski niewiele mu ustępuje, poza tym jednym meczem w Lublinie. U siebie będzie fruwał podobnie jak mistrz świata. Wszystko zakręci się w okolicach remisu.

Obcokrajowcy. Tai Woffinden (?) - Artiom Łaguta (Betard Sparta) vs Martin Vaculik - Anders Thomsen (Moje Bermudy Stal) 2:4

Najprawdopodobniej gospodarze ponownie zastosują zastępstwo zawodnika za Taia Woffindena. Jeżeli jednak Brytyjczyk pojechałby w spotkaniu, to powinno być delikatne wskazanie na Wrocław, aczkolwiek podobnie jak przy polskich seniorach wszystko jest w okolicach remisu. Postawiłbym na 4:2 dla Betard Sparty z Woffindenem w składzie. Jeśli zaś będzie ZZ, to mamy sytuację remisową, ze wskazaniem mimo wszystko na Stal.

U24. Daniel Bewley (Betard Sparta) vs Marcus Birkemose (Moje Bermudy Stal) 4:2

Tutaj nie mam wątpliwości. W tym aspekcie będzie dość mocna przewaga Betard Sparty. Nie zaryzykowałbym wynikiem 5:1, bo może nie być aż takiej dominacji, ale 4:2 jest raczej pewne.

Juniorzy. Mateusz Panicz - Michał Curzytek (Betard Sparta) vs Wiktor Jasiński - Kamil Nowacki (Moje Bermudy Stal) 4:2

Również nie mam wątpliwości. Widzę tutaj 4:2 dla wrocławian.

Menedżerowie. Dariusz Śledź (Betard Sparta) vs Stanisław Chomski (Moje Bermudy Stal) 2:4

Ciężko mówić w przypadku Wrocławia o jakichś deficytach. Jedyny który mamy w głowie związany jest z meczem w Grudziądzu. Z tego co pamiętam Stanisław Chomski takich błędów nie popełniał. Poza tym pamiętajmy, że Stal była już w sytuacji podbramkowej w Zielonej Górze. Oczywiście to zawodnicy pojechali i zrobili tę różnicę, natomiast fakt jest taki, że pan Stanisław wie na czym rzecz polega.

Myślę, że taktyka w czasie meczu i chłodna głowa mogą mieć znaczenie. Wynik spotkania będzie krążył maksymalnie w granicach sześciu punktów, więc jeśli ktoś w odpowiednim momencie trafi z decyzją, to będzie mógł przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Według mnie delikatną przewagę w tym aspekcie mają gorzowianie, ponieważ Stanisław Chomski wielokrotnie pokazywał, że potrafi podejmować dobre decyzje.

Wnioski:

W mojej ocenie jest to mecz drużyn, które mogą pojechać w finale, nawet mimo tego, że Sparta Wrocław miała potknięcia w Grudziądzu i Lublinie. Nie mówię tu o spoglądaniu w tabelę, a głównie o stylu jazdy. Jeżeli wróci Tai Woffinden, a druga linia złapie formę i ją utrzyma, to mamy drużynę na finał.

Gorzowianie po ten finał idą naprawdę mocno i konsekwentnie, bez oglądania się za siebie. Uważam, że czeka nas mecz drużyn bardzo wyrównanych i co do których możemy myśleć w perspektywie finału.

Bardzo ważny jest kontekst psychologiczny. Stal Gorzów jedzie do Wrocławia jak do każdego innego rywala, czyli z nastawieniem, że chce wygrać. To jest pewne. Dysponują zawodnikami w doskonałej formie i trudno tego nie wykorzystać. Natomiast co warto wspomnieć, tam nie ma presji na wynik. Nie ma nastawienia, że jak przegrają to będzie wielka katastrofa, bo nie ma takiej potrzeby, żeby tak podchodzić do tematu. To bardzo pomaga w osiąganiu dobrych rezultatów.

Trochę inaczej rzecz się ma po stronie wrocławskiej, ponieważ nie dość, że brakuje jednego z liderów. Co prawda zastępstwo zawodnika dobrze funkcjonowało w Częstochowie, niemniej Sparta chcąc spełnić moje życzenie finału Sparta - Stal, z całą pewnością musi ten mecz wygrać. To już jest zupełnie inny kaliber związany z motywacją. Przewaga psychologiczna zdecydowanie znajduje się po stronie drużyny gorzowskiej.

Awizowane składy:

Betard Sparta Wrocław: 9. Tai Woffinden, 10. Maciej Janowski, 11. Gleb Czugunow, 12. Daniel Bewley, 13. Artiom Łaguta, 14. Mateusz Panicz, 15. Michał Curzytek

Moje Bermudy Stal Gorzów: 1. Szymon Woźniak, 2. Anders Thomsen, 3. Martin Vaculik, 4. Marcus Birkemose, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Wiktor Jasiński, 7. Kamil Nowacki

Początek meczu w niedzielę 16 maja o godzinie 19:45

