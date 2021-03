​Żużel. PGE Ekstraliga. Sparta ma najbardziej doświadczonych juniorów. Najgorszy Falubaz

Pzepis o obowiązkowym zawodniku U-24 w meczowym składzie spowodował, że za kilka tygodni na kibiców czeka jeden z najciekawszych sezonów od lat. W PGE Ekstralidze dużo może zależeć od juniorów. Duet z największym doświadczeniem posiada Betard Sparta Wrocław. Martwić muszą się z kolei w Zielonej Górze i Grudziądzu.

Juniorzy to nieodłączny element każdej żużlowej drużyny. Często to właśnie od ich postawy zależy końcowa pozycja klubu w danym sezonie. Ich znaczenie wzrośnie jeszcze bardziej w 2021 roku. Przepis o obowiązkowym zawodniku do lat 24 spowodował, że wyrównały się składy wszystkich ekip występujących w PGE Ekstralidze, więc punkty młodzieżowców mogę okazać się na wagę złota.

W żużlu ważne są oczywiście umiejętności, ale nie należy zapominać o doświadczeniu. Zdecydowanie łatwiej rywalizować młodzieżowcowi, który w lidze przejechał już nawet kilkaset wyścigów, niż temu, który dopiero oswaja się z poważnym żużlem. Nie można bowiem porównywać rywalizacji w zawodach juniorskich do poważnego ścigania o wielką stawkę. Nasze zestawienie pokazało, że kibice kilku drużyn mogą mieć powody do obaw.

We Wrocławiu stawiają na doświadczenie

Ranking najbardziej doświadczonych duetów juniorskich otwiera Betard Sparta Wrocław. Wszystko za sprawą Przemysława Liszki, który ma za sobą grubo ponad 200 biegów w rozgrywkach ligowych, co jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich obecnych młodzieżowców. Podium uzupełniają Motor i Eltrox Włókniarz. To właśnie te dwie drużyny według ekspertów posiadają najlepszych zawodników do lat 21. Szczególna silna wydaje się być ekipa z Lublina, gdzie do uznanego w środowisku Wiktora Lamparta dołączył inny talent - Mateusz Cierniak.

W środkowej części zestawienia widnieją kluby z Gorzowa, Torunia i Leszna. O swoich najmłodszych ulubieńców najbardziej muszą martwić się jednak kibice z Grudziądza i Zielonej Góry. ZOOleszcz DPV Logistic GKM co prawda wzmocnił się Mateuszem Bartkowiakiem, ale nawet pomimo tego nie należy do czołówki. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w Falubazie, gdzie żaden z juniorów nie przekroczył choćby trzydziestu wyścigów w lidze.

Ranking najbardziej doświadczonych duetów juniorskich w PGE Ekstralidze:

1. Betard Sparta Wrocław - 389 wyścigów (Przemysław Liszka - 286, Michał Curzytek - 103)

2. Motor Lublin - 326 wyścigów (Wiktor Lampart - 221, Mateusz Cierniak - 105)

3. Eltrox Włókniarz Częstochowa - 256 wyścigów (Jakub Miśkowiak - 166, Matueusz Świdnicki - 90)

4. Moje Bermudy Stal Gorzów - 238 wyścigów (Kamil Nowacki - 184, Wiktor Jasiński - 54)

5. eWinner Apator Toruń - 161 wyścigów (Karol Żupiński - 123, Kamil Marciniec - 38)

6. Fogo Unia Leszno - 136 wyścigów (Kacper Pludra - 80, Krzysztof Sadurski - 56)

7. ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - 91 wyścigów (Denis Zieliński - 53, Mateusz Bartkowiak - 38)

8. Falubaz Zielona Góra - 33 wyścigi (Jakub Osyczka - 28, Nile Tufft - 5)

