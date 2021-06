​Żużel. PGE Ekstraliga. Sparta - GKM. Kasprzak czy Miesiąc? Jasne stanowisko naszego eksperta

Przed pierwszym wyścigiem nigdy nie można odbierać żadnej drużynie nadziei, ale w tym meczu nie powinno się wydarzyć nic niespodziewanego. ZOOleszcz DPV Logistic GKM w piątek zmierzy się na wyjeździe z Betard Spartą. Grudziądzanie nie mają nawet możliwości obrony punktu bonusowego, bo na własnym torze zwyciężyli 45:44. Ważniejszy dla nich z pewnością jest domowy pojedynek z Marwis.pl Falubazem, który już 13 czerwca o godz. 19:15.

Kasprzak za Miesiąca

Przed podopiecznymi Janusza Ślączki kilka ważniejszych spotkań niż pojedynek we Wrocławiu. W tym celu wypadałoby przetestować dyspozycję Krzysztofa Kasprzaka. - Nie mamy nic do stracenia. We Wrocławiu nie ma co liczyć na wygraną, więc warto sprawdzić w jakiej formie jest Kasprzak. Decyzja jednak oczywiście należy do Janusza Ślączki, ale ja spróbowałbym Krzyśka, żeby sprawdzić, czy odnalazł formę. Jak nie znajdzie się w składzie, to jedziemy dalej z Pawłem Miesiącem - mówi nam Piotr Markuszewski, były żużlowiec grudziądzkiego klubu.

Nasz ekspert wyjaśnia, dlaczego wymiana Miesiąca jest tak naprawdę jedynym rozwiązaniem. - Wydaje mi się, że Kasprzak powinien wskoczyć za Miesiąca. Nie mamy innego zawodnika do zmiany. Pawlicki jedzie swoje, w Częstochowie pojechał trochę słabiej, ale od początku sezonu robi punkty. Wrocławianie są bardzo mocnym zespołem, szczególnie po powrocie Woffindena. Byli mocni nawet wtedy, kiedy stosowali ZZ-tkę. Będzie przegrana GKM-u. Moim zdaniem bardzo sromotna - dodaje.

Nie chcą przegrać tak wysoko jak Falubaz

Betard Sparta przed tygodniem zmiotła z powierzchni ziemi największego rywala grudziądzan w walce o utrzymanie, czyli Marwis.pl Falubaz i to na torze w Zielonej Górze. 63:27 było szokiem. Jeszcze nigdy w historii zielonogórzanie nie przegrali tak wysoko na własnym torze. - Najbardziej znaczący będzie następny mecz w Falubazem. Dla GKM-u ważne było pierwsze zwycięstwo z wrocławianami, pomimo tej kontuzji Woffindena. Ostatnio widzieliśmy Betard Spartę w Zielonej Górze. Można powiedzieć gdzie jest GKM, a gdzie jest Falubaz - ocenia Markuszewski.

W zespole gospodarzy nie ma słabych punktów. Trener Dariusz Śledź ma naprawdę komfortową sytuację prowadząc tak mocną ekipę. Maciej Janowski, Artiom Łaguta i Tai Woffinden to bez wątpienia światowa czołówka. Daniel Bewley i Gleb Czugunow wciąż się rozwijają w ekspresowym tempie i niebawem mogą pójść śladem starszych kolegów, czyli do cyklu Grand Prix. Czasami zawodzili młodzieżowcy, jednak w Winnym Grodzie również oni jechali lepiej od gospodarzy. Grudziądzan czeka trudna przeprawa. Z pewnością nie chcą przegrać tak wysoko jak Falubaz.

Awizowane składy na mecz Betard Sparta Wrocław - ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz:

Betard Sparta Wrocław: 9. Gleb Czugunow, 10. Tai Woffinden, 11. Daniel Bewley, 12. Artiom Łaguta, 13. Maciej Janowski, 14. Michał Curzytek, 15. Przemysław Liszka.

ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz: 1. Przemysław Pawlicki, 2. Roman Lachbaum, 3. Krzysztof Kasprzak, 4. Kenneth Bjerre, 5. Nicki Pedersen, 6. Denis Zieliński, 7. Mateusz Bartkowiak.

Początek meczu w piątek 4 czerwca o godzinie 18:00.

