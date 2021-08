Dla wychowanka bydgoskiej Polonii będzie to piąty sezon w barwach Moje Bermudy Stali Gorzów. Przypomnijmy, że Woźniak przeniósł się do Gorzowa po dwóch średnio udanych sezonach we Wrocławiu. W wyborze klubu pomógł zapewne fakt, że na stadionie im. Edwarda Jancarza, 28-latek odniósł swój największy sukces - tytuł Indywidualnego Mistrza Polski.

Jak się okazało, ta decyzja była strzałem w dziesiątkę, bo już w kolejnym sezonie poprawił swoje rezultaty. Woźniak udowodnił też, że znakomicie czuje się na gorzowskim owalu, bo to tam osiągał szczególnie dobre wyniki (średnia 1,895 pkt./bieg). W sezonie 2019 było jeszcze lepiej, bo 28-latek był drugim najlepszym zawodnikiem Stali po Bartoszu Zmarzliku.

Wielu oczekiwało, że Woźniak w kolejnym, czwartym z rzędu, sezonie, poprawi swoje rezultaty. Tak się jednak nie stało i w rozgrywkach w 2020 roku Woźniak prezentował się mniej więcej na tym poziomie, co w drugim roku startów we Wrocławiu. Ten sezon jest jednak dużo lepszy, a szczególnie ostatnie tygodnie, w których wychowanek bydgoskiej Polonii rządził i dzielił na polskich i szwedzkich torach. Nie może więc dziwić, że w Gorzowie nie chcieli czekać i szybko osiągnęli porozumienie z Woźniakiem w sprawie umowy na kolejny sezon.