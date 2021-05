Żużel. PGE Ekstraliga. Słaby Madsen we Włókniarzu to rzadkość. Szczególnie u siebie

W ostatnim meczu Eltrox Włókniarza Częstochowa Leon Madsen pojechał poniżej oczekiwań. Prezes klubu Michał Świącik podgrzał temat, sugerując, że w tym sezonie Duńczyk nie spełnia oczekiwań. Czy aby na pewno? Sprawdziliśmy wszystkie występy Duńczyka we Włókniarzu i wyszło na to, że zawodzi rzadko. Czy prezes powinien się czepiać takiego zawodnika?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra. Wilki liderem. Miesiąc po laniu w Rybniku INTERIA.TV

Reklama

Włókniarz zalicza na razie bardzo kiepski sezon. Problemy drużyny uwydatnił niedzielny mecz z Betard Spartą Wrocław. Mimo atutu własnego toru gospodarze nie potrafili przeciwstawić się rywalom, wysoko przegrywając. Zawiódł głównie Madsen, który w 6 biegach zdobył zaledwie 7 punktów, ani razu nie przywożąc na metę "trójki". Po spotkaniu prezes Świącik udzielił mocnej wypowiedzi w pomeczowym wywiadzie dla telewizji, dając do zrozumienia, że zamierza on przeprowadzić ostrą rozmowę z Duńczykiem.

Reklama

Komentarz był zaskakujący, gdyż 32-latek mimo wszystko jest na ten moment najjaśniejszą postacią drużyny. Jako jedyny posiada on średnią ok. 2 punktów na bieg, a w większości spotkań Skandynaw był jedynym jasnym punktem. Temat dodatkowo zaskakuje, gdy przypomnimy sobie, iż dla Madsena jest to już 5 sezon w Częstochowie. Śmiało można mówić zatem o tworzącej się legendzie klubu.

Słabe występy to rzadkość

Słowa prezesa skłoniły nas do poszukiwań. Sprawdziliśmy, jak żużlowiec radzi sobie w barwach Włókniarza. Na swoim torze zawodnik jeździ znakomicie, a oprócz niedzielnego meczu tylko dwukrotnie realnie zawiódł on zespół. W 2017 roku Madsen dołożył od siebie tylko 5 punktów w starciu z Fogo Unią Leszno, a gospodarze ten mecz przegrali. Występ poniżej oczekiwań Duńczyk zaliczył jeszcze w meczu z MrGarden GKM-em Grudziądz, zgarniając jedynie 8 "oczek" i bonus. Starcie to zakończyło się remisem. Od tamtej pory przez ponad 3 sezony Skandynaw nie zszedł u siebie poniżej dwucyfrowego wyniku.



Najsłabsze występy Madsena u siebie:



5+1 (2,1*,1,1,t) - Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa - Fogo Unia Leszno (2017)

8+1 (3,1,1*,3,0) - Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa - MrGarden GKM Grudziądz (2017)

7 (2,2,1,1,1,0) - Eltrox Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław (2021)

Na wyjeździe "wpadek" zdarzyło się nieco więcej, niemniej jest to chyba niewykluczone. Nadal jednak przez ponad 4 sezony naprawdę złych meczów Madsena nie da się doszukać zbyt wielu.



Słabe występy Madsena na wyjeździe:



8+1 (0,3,1*,2,2) - Betard Sparta Wrocław - Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa (2017)

7+1 (2,1*,2,0,2) - Fogo Unia Leszno - Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa (2017)

5 (d,2,0,3) - Cash Broker Stal Gorzów - Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa (2017)

6+2 (2,0,1*,2,1*) - Falubaz Zielona Góra - forBET Włókniarz Częstochowa (2018)

7+1 (0,2,3,1,1*) - Fogo Unia Leszno - forBET Włókniarz Częstochowa (2018)

4 (0,2,2,W) - PGG ROW Rybnik - Eltrox Włókniarz Częstochowa (2020)

6+1 (2,2,w,1*,1) - MrGarden GKM Grudziądz -Eltrox Włókniarz Częstochowa (2020)

Zdecydowana większość spotkań z listy miała miejsce w 2017 roku. Wtedy to Duńczyk był dopiero u progu eksplozji formy, która zaprowadziła go do medali Grand Prix i miana czołowego zawodnika PGE Ekstraligi. Nawet wtedy prezes Świącik potrafił jednak mówić o Madsenie w ciepłych słowach, dając mu czas na to, by ten stał się liderem zespołu.



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź