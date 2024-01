Żużel. PGE Ekstraliga. Skutki tej kary Unia Leszno odczuwa już 40 lat. Dowodów wciąż brak

Unia Leszno to najbardziej utytułowany klub żużlowy w Polsce. Leszczynianie posiadają aż 18 tytułów drużynowego mistrza Polski, choć w żużlowej stolicy Polski powtarza się, że tych tytułów jest 19. Nawet na oficjalnych grafikach klubowych oraz na klubowych akcesoriach gwiazdek było 19, przy czym jedna w innym kolorze.

Unia podłożyła się w ostatnim meczu

Wróćmy do sezonu 1984. Unia Leszno wybierała się do Rzeszowa na starcie z tamtejszą Stalą podczas ostatniej kolejki ligowej. Po 11 biegach było 25:41 dla Unii. Ostatnie cztery wyścigi leszczynianie w dziwny sposób odpuszczali, przegrywając je podwójnie, co ostatecznie dało meczowy remis.