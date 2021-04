Żużel. PGE Ekstraliga. Siedmiu wspaniałych trzeciej kolejki!

Choć żużlowy maraton jeszcze się nie skończył, odbyły się już wszystkie zaplanowane na ten weekend mecze PGE Ekstraligi. Udało się nadrobić wszystkie zaległości, dlatego poza drużyną trzeciej kolejki, wybierzemy też zespół złożony z najlepszych zawodników pierwszej rundy.

Bartosz Zmarzlik (Moje Bermudy Stal Gorzów) – 13+2 (3,3,3,2*,2*)

Dwukrotny mistrz świata nieustannie zachwyca. W niedzielę zanotował kolejny świetny występ zdobywając płatny komplet punktów. Wychowanek gorzowskiego klubu zdobył w tym sezonie 44 na 45 możliwych do zdobycia punktów. Klasa sama w sobie.

Emil Sajfutdinow (Fogo Unia Leszno) – 14 (3,3,3,3,2)

Takiego Sajfutdinowa nie chcą oglądać tylko rywale! Po dwóch pierwszych meczach sezonu, w których Rosjanin spisał się poniżej oczekiwań, wrócił stary dobry Emil. Zawodnik Unii zachwycał przez całe zawody i niewiele mu zabrakło do zdobycia kompletu punktów.

Fredrik Lindgren (Eltrox Włókniarz Częstochowa) - 13 (3,3,3,3,1)

Kolejny zawodnik, który w trzeciej kolejce pojechał na miarę stawianych przed nim oczekiwań. Lindgren w pierwszych czterech startach był nieuchwytny dla rywali. Małą wpadkę zaliczył w biegu nominowanym, w którym został pokonany przez Maxa Fricke’a, ale i tak można mówić o rewelacyjnym występie nowego zawodnika w stajni Monstera.

Jarosław Hampel (Motor Lublin) - 10+1 (3,3,1*,3,-)

W piątek, w zaległym meczu pierwszej kolejki bardzo nieprzyjemnie upadł i sam jego występ, a co dopiero forma, pozostawały pod znakiem zapytania. "Mały" pojechał jednak jak za starych dobrych lat. Był bardzo szybki, a co ważniejsze, odbijał pozycje rywalom na dystansie. Ostatni bieg oddał Dominikowi Kuberze, co niezależnie od powodów tej decyzji, jest bardzo miłym gestem.

Gleb Czugunow (Betard Sparta Wrocław) - 12+1 (2,1,2,3,3,1*,w) - U24

W początkowej fazie zawodów jedyny reprezentant Betard Sparty, który walczył jak równy z równym z zawodnikami Motoru. Ostatecznie najlepszy zawodnik wrocławskiej drużyny w tym spotkaniu. Dodatkowo należy go pochwalić za piękną postawę. Czugunow oddał honorarium za dwa punkty zdobyte w ramach zastępstwa zawodnika za Taia Woffindena, czyli - jak powiedział - około siedem tysięcy złotych na rzecz Niny Słupskiej - bratanicy sędziego Pawła Słupskiego, walczącej z SMA. Fajny z Ciebie chłopak, Gleb!

Wiktor Lampart (Motor Lublin) - 7+1 (2*,3,2,0) - U21

Co prawda Lampart nie pojechał aż tak dobrze, jak w piątkowym spotkaniu, ale również spisał się nieźle. Jego postawa w meczach pierwszej i trzeciej rundy pozwala powoli mówić o tym, że wraca Wiktor z debiutanckiego sezonu w PGE Ekstralidze, czyli Wiktor walnie przyczyniający się do wygranych Motoru.

Mateusz Świdnicki (Eltrox Włókniarz Częstochowa) - 5+1 (3,2*,0) - U21

Świdnicki wrócił do składu Włókniarza i rozpoczął swój sezon ligowy. Zaprezentował się tak dobrze, jak nie nawet lepiej do głównego konkurenta do składu, Bartłomieja Kowalskiego. Z jednej strony w Częstochowie mogą się cieszyć, że mają trzech wyrównanych juniorów, ale z drugiej, ten fakt musi powodować niemały ból głowy u trenera Piotra Świderskiego.