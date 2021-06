Żużel. PGE Ekstraliga. Siedmiu wspaniałych 7. kolejki! Młodzież przejęła zestawienie, Miśkowiak na swoim miejscu

Jason Doyle (Fogo Unia Leszno) - 14+1 (3,3,2*,3,0,3)

Najjaśniejszy punkt aktualnych Drużynowych Mistrzów Polski podczas meczu w Lublinie. Cztery trójki z sześciu po stronie Unii były jego autorstwa - to mówi wiele o postawie podopiecznych trenera Barona. Wydaje się, że Fogo Unia podjęła świetną decyzję kontraktując Australijczyka - jest drugim najlepszym zawodnikiem drużyny.

Daniel Bewley (Betard Sparta Wrocław) - 14+1 (3,2*,3,3,3)

Brytyjczyk i tor przy Wrocławskiej 69 to związek niemal idealny. Gdzie przed tym weekendem Bewley zanotował najlepszy wynik w PGE Ekstralidze? Właśnie w Zielonej Górze, gdzie w trudnych warunkach zdobył 12 punktów i bonus. W niedzielę jechał jeszcze lepiej, zdobywając płatny komplet punktów.

Reklama

Bartosz Smektała (Eltrox Włókniarz Częstochowa) - 11+3 (2*,3,1*,3,2*)

Kibice w Częstochowie z pewnością liczą, że występ wychowanka leszczyńskiej Unii przeciwko ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-owi nie był tylko jednorazowym wyskokiem. Smektała w końcu prezentował się jak za najlepszych lat w Lesznie.

Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław) - 11+3 (2*,3,2,2*,2*)

Można powiedzieć, że kapitan wrocławskiej Sparty zrobił to, co do niego należało. Wykorzystał fatalną dyspozycję, czy może bardziej fatalne dopasowanie do własnego owalu zielonogórskiej drużyny i zakręcił się koło płatnego kompletu. Przegrał tylko z Piotrem Protasiewiczem.

Mateusz Tonder (Marwis.pl Falubaz Zielona Góra) - 9+1 (2,1*,3,0,3,0)

Jeśli ktoś powiedziałby przed sezonem, że w meczu Betard Sparty Wrocław z Marwis.pl Falubazem Zielona Góra Mateusz Tonder będzie najskuteczniejszym zawodnikiem zielonogórzan - można by go wyśmiać i odesłać do specjalistów. Tymczasem 22-latek nie tylko najlepiej zapunktował, ale i był jedynym pozytywem rozbitej drużyny.

Jakub Miśkowiak (Eltrox Włókniarz Częstochowa) - 9 (3,3,0,3)

Można by powiedzieć, że piękny sen Miśkowiaka trwa, ale ciężko używać takich sformułowań w kontekście dziesiątego zawodnika PGE Ekstraligi, lidera swojej drużyny od kilku spotkań. Miśkowiak jedzie w tym roku fenomenalnie - przeciwko GKM-owi zdobył trzy trójki w czterech startach.

Przemysław Liszka (Betard Sparta Wrocław) - 6+2 (2*,3,1*)

Wychowanek wrocławskiej Sparty odjechał bardzo dobre zawody. Na słowa uznania zasługuje szczególnie jazda jego i jego kolegi z pary, Taia Woffindena. Panowie dali popis jazdy parą, przywożąc za swoimi plecami Maxa Fricke’a.

Piotr Kaczorek



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź