Żużel. PGE Ekstraliga. RM Solar Falubaz znalazł następcę Tomasza Walczaka. Marek Mróz kierownikiem drużyny

Marek Mróz został oficjalnie przedstawiony na profilach społecznościowych RM Solar Falubazu Zielona Góra jako nowy kierownik drużyny. Zastąpi Tomasza Walczaka.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Jak ma się prawda prezesa Stali do oświadczenia easyJeta. Wideo INTERIA.TV

W lutym o odejściu z RM Solar Falubazu Zielona Góra poinformował dobrze znany w środowisku dotychczasowy kierownik drużyny, Tomasz Walczak. Swoją decyzję argumentował brakiem czasu. Twiedził, że nie chce niczego robić na pół gwizdka, więc musi odejść z zespołu, skoro nie może mu się poświęcić w stu procentach.

Reklama

Jego następcą został ogłoszony Marek Mróz. Na przełomie tysiącleci startował w zawodach żużlowych jako zawodnik. Jest wychowankiem Kolejarza Opole, reprezentował również między innymi Wybrzeże Gdańsk czy Polonię Piła. Po odwieszeniu kevlaru na kołek pełnił funkcję menedżera swojego macierzystego klubu.

- Marek Mróz był pierwszą propozycją trenera Piotra Żyto. Panowie znają się z wcześniejszych lat. Spotkaliśmy się i szybko ustaliliśmy warunki naszej współpracy. Wierzę, że Marek Mróz i jego doświadczenie wzmocnią naszą drużynę. Przed nami ważny sezon i takie wsparcie może okazać się bardzo istotne - powiedział w mediach klubowych Wojciech Domagała, prezes Falubazu.

-Marek to uznana osoba w środowisku. Znam go doskonale i wiem, czego mogę się spodziewać. Jego dużym atutem jest fakt, że był kiedyś żużlowcem i ma praktyczną wiedzę na temat tej dyscypliny. To istotne chociażby przy współpracy z młodymi zawodnikami czy przygotowywaniu toru - dodawał szkoleniowiec.

-Piotr zadzwonił do mnie z pytaniem, czy nie chciałbym dołączyć do jego zespołu. Szukał kierownika drużyny. Ja w tym charakterze pracowałem w poprzednim sezonie w Opolu, więc podjęcie tej decyzji nie było dla mnie trudne. Miałem już przyjemność współpracować z Piotrem w Kolejarzu Opole oraz ROW-ie Rybnik. Mam nadzieję, że teraz w Zielonej Górze stworzymy dobrze działający zespół i odniesiemy dużo sukcesów - zapowiedział nowy kierownik drużyny.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź