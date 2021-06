Żużel. PGE Ekstraliga. Przegląd grudziądzkich wojsk, batalia najlepszych juniorów w Częstochowie!

W piątek na antenie Eleven Sports 1 dwa mecze żużlowej PGE Ekstraligi: Betard Sparta Wrocław - ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz (18:00) i Eltrox Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin (20:30).

Pierwszy z meczów będzie spotkaniem dwóch drużyn o całkowicie odmiennych celach. Wrocławianie liczą na walkę o tytuł Drużynowego Mistrza Polski, natomiast celem grudziądzan na ten sezon jest utrzymanie się w lidze. - Przy całym szacunku, ten mecz nie ma dla Grudziądzan żadnego znaczenia. Punktu bonusowego raczej nie zdobędą i jest to bardziej przegląd wojsk przed najważniejszymi meczami sezonu - zauważa Olkowicz i dodaje - Trener Ślączka buduje drużynę na najważniejsze dla GKM-u pojedynki, czyli mecze u siebie z Falubazem i Apatorem. Od nich będzie zależeć, kto się utrzyma.

Reklama

Miesiąc na razie nie wygra zakładu

W zestawieniu grudziądzan nie ma Pawła Miesiąca, powraca za to Krzysztof Kasprzak, dla którego nie będzie to ostatni występ na Stadionie Olimpijskim w tym sezonie - Kasprzak dostaje szansę do treningu przed rundą Grand Prix - żartobliwie stwierdza komentator Eleven Sports.

W Magazynie PGE Ekstraligi emitowanym na antenie Eleven Sports w poniedziałkowe wieczory, niedawnym gościem był właśnie zawodnik GKM-u, Paweł Miesiąc. Założył się on wówczas z obecnymi w studiu członkami redakcji żużlowej stacji, że jeśli wygra trzy starty w lidze, wystąpią oni w koszulkach z napisem "Paweł Miesiąc - król startów" . Wydaje się, że po spotkaniu we Wrocławiu, w garderobach telewizji nie pojawią się nowe t-shirty, bo "Łełek" na Stadionie Olimpijskim raczej nie wystartuje.

Motor utrzyma prowadzenie w lidze?

Drugi z piątkowych pojedynków będzie meczem lidera tabeli z piątą drużyną. Zdaniem naszego rozmówcy, na tym etapie sezonu nie można się jednak do tego przywiązywać - Motor wygrał z Fogo Unią Leszno i jest teraz na pierwszym miejscu. Wystarczy jednak, że Eltrox Włókniarz pokona Motor za trzy punkty, co nie jest niemożliwe, i drużyny zrównają się punktami - mówi Olkowicz - Jednak ten remis będzie zwycięski dla Włókniarza, bo przy równej liczbie punktów liczy się bezpośredni pojedynek. A ten byłby wówczas na korzyść częstochowian - dodaje.

Kto wygra ten mecz? - Będzie to mecz, który może rozegrać się w sferze mentalnej - komu będą mniej drżały ręce w decydujących momentach, ten zwycięży - mówi komentator i zauważa jeszcze jedno - W Częstochowie jeździł Grigorij Łaguta. Poza tym, lubi i umie atakować "po płocie". Być może trener Świderski zdecyduje się zneutralizować obszary, w których Łaguta może popisywać się swoją dalekowschodnią fantazją - przewiduje komentator.

Pojedynek świetnych juniorów Włókniarza i Motoru

W Częstochowie będziemy świadkami batalii dwóch najlepszych formacji juniorskich w lidze. W przypadku obu wskaźników, które je opisują (średnia liczba zdobywanych przez juniorów punktów w meczu oraz średnia zdobycz juniorów w biegu młodzieżowców) juniorzy z Częstochowy i Lublina są na czele klasyfikacji. Zdaniem Piotra Olkowicza postawa juniorów będzie kluczowa.

- O wyniku mogą rozstrzygnąć młodzieżowcy, a dokładniej mówiąc, kto ich lepiej wykorzysta - ocenia komentator i dodaje - Jeśli Świdnicki i Miśkowiak będą tak napędzeni, jak w ostatnich meczach, będzie można nimi zastępować słabszych seniorów. Podobnie w Lublinie - Cierniak i Lampart są w stanie wygrywać z seniorami rywali - mówi Olkowicz.

Żużlowy rozkład jazdy w Eleven Sports

Runda 8: Betard Sparta Wrocław - ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

Transmisja w Eleven Sports 1 od 17:30

Komentarz: Piotr Olkowicz, Jacek Frątczak

Studio: Maciej Markowski, Zbigniew Lech

Reporter: Marcin Musiał

Runda 8: Eltrox Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin

Transmisja w Eleven Sports 1 od 20:15

Komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbicki

Studio: Anita Mazur, Grzegorz Walasek

Reporter: Barbara Karczewska

Piotr Kaczorek

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź