​Żużel. PGE Ekstraliga. Prezes RM Solar Falubazu mówi o odmładzaniu składu. Jak to wygląda w praktyce?

Kadra RM Solar Falubazu w listopadowym okienku transferowym mocno się zmieniła. Prezes zielonogórzan - Wojciech Domagała - mówił o celowym odmładzaniu składu. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Średnia wieku ekipy z Winnego Grodu co prawda jest niższa, jednak nieznacznie.

Kibice speedwaya, którzy nie obserwowali listopadowych ruchów na rynku transferowym niebawem mogą się mocno zdziwić. Zespół RM Solar Falubazu przeszedł diametralny remont. Tak naprawdę, to z podstawowej siódemki (numery 1-7 lub 9-15) - startującej w sezonie 2020 - miejsce zachowało zaledwie dwóch żużlowców. Mowa o wychowankach: Patryku Dudku oraz Piotrze Protasiewiczu. Drużynę z własnej woli opuścili Martin Vaculik (Moje Bermudy Stal), Norbert Krakowiak (MrGarden GKM), odejście Michaela Jepsena Jensena wymusił z kolei regulamin (PGG ROW Rybnik), a Antonio Lindbaeck zakończył sportową karierę.

Mateusz Tonder i Damian Pawliczak wkroczyli do grona seniorów, zatem na siedmiu podstawowych pozycjach, znajdzie się aż pięć nowych twarzy (dwóch juniorów oraz trzech seniorów). Jedno miejsce seniorskie zajmie ktoś z trójki Tonder-Pawliczak-Kvech. Do Dudka i Protasiewicza w czwartek dołączyli Matej Zagar i Max Fricke. Prezes klubu - Wojciech Domagała - mówił o odmładzaniu składu, choć w przypadku Słoweńca, który w 2021 roku skończy 38 lat, jest to dość odważne stwierdzenie. Jedno jest pewne - po odejściu znacznie młodszego Martina Vaculika ciężko było załatać dziurę. A mocny w poprzednim sezonie Zagar ma papiery nawet na nowego lidera.

W formacji juniorskiej zielonogórzan jak na razie są tylko trzej młodzieżowcy - Jakub Osyczka, Fabian Ragus oraz Nile Tufft. Największym doświadczeniem może pochwalić się ten pierwszy, jednak w PGE Ekstralidze jest kompletnym żółtodziobem. Nikogo przedwcześnie nie wypada skreślać, lecz na papierze juniorzy RM Solar Falubazu nie wyglądają najlepiej. Średnia wieku zakontraktowanych zawodników na sezon 2021 wynosi 26,1. Dla porównania - w zakończonych zmaganiach była troszkę wyższa - 27,5. Tutaj jednak nie uwzględniliśmy dwóch "gości", czyli Wiktora Kułakowa i Grzegorza Walaska.

"Odmładzanie" składu wymusił na wszystkich działaczach regulamin. Kadrę zielonogórzan swobodnie mógłby zasilić m.in. Rohan Tungate, ale po wprowadzeniu przepisu o zawodniku do lat 24, po prostu zabrakło dla niego miejsca.

RM Solar Falubaz Zielona Góra (2020): (bez Kułakowa i Walaska)

- Patryk Dudek (28 lat)

- Piotr Protasiewicz (45 lat)

- Martin Vaculik (30 lat)

- Antonio Lindbaeck (35 lat)

- Michael Jepsen Jensen (28 lat)

- Jan Kvech (19 lat)

- Norbert Krakowiak (21 lat)

- Mateusz Tonder (21 lat)

- Damian Pawliczak (21 lat)

Średnia wieku: 27,5.

RM Solar Falubaz Zielona Góra (2021):

- Patryk Dudek (29 lat)

- Piotr Protasiewicz (46 lat)

- Matej Zagar (38 lat)

- Max Fricke (25 lat)

- Mateusz Tonder (22 lata)

- Damian Pawliczak (22 lata)

- Jan Kvech (20 lat)

- Jakub Osyczka (21 lat)

- Fabian Ragus (18 lat)

- Nile Tufft (20 lat)

Średnia wieku: 26,1.