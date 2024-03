Żużel. PGE Ekstraliga. Ponad 20 milionów złotych! Tyle zyskały polskie kluby. Niebotyczna kwota

Krosno - 288 000

Najmniejsze wsparcie z urzędu miasta otrzymały Wilki Krosno na sezon 2023. To zaledwie 288 tysięcy złotych . Kwota z pewnością byłaby wyższa, ale od końca 2022 roku przeprowadzana była modernizacja stadionu przy ul. Legionów, na którą krośnieński urząd wydał ponad 20 milionów złotych.

Leszno - 1 600 000

Leszczynianie znaleźli się na przedostatnim miejscu, co zbiega się z faktem, że jedynym mniejszym miastem od Leszna w PGE Ekstralidze w 2023 roku było Krosno. Unia otrzymała 1 540 000 złotych na promocję miasta poprzez sport , 35 000 złotych na realizację zadania w ramach rozwoju sportu, 15 000 złotych na organizację memoriału Alfreda Smoczyka oraz 10 000 złotych na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.

Gorzów - 2 840 000

Stal Gorzów choć otrzymała z miasta 2 840 000 złotych, to warto nadmienić, że te pieniądze pozwoliły im zarobić więcej. Wszystko przez kwotę, którą miasto przekazało do pokrycie części organizacji Grand Prix w kwocie 1 300 000. Całość dochodu z Grand Prix trafiła do Stali. Gorzowianie otrzymali także 1 000 000 złotych na wsparcie kluczowych dyscyplin sportowych oraz 540 000 złotych na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.