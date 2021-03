Mateusz Bartkowiak oraz Kacper Łobodziński wraz z dwoma grudziądzkimi mechanikami zostali poddani izolacji po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na COVID-19. To kolejne przypadki choroby w ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-ie, gdyż wcześniej zarażony został także Przemysław Pawlicki. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze spotkanie grudziądzan w tym sezonie zostanie przełożone.

Jak informuje PGE Ekstraliga, te wyniki to efekt testów RT-PCR, które każdy klub zobowiązany jest wykonać przed sezonem zawodnikom i osobom funkcyjnym. Badanie w Grudziądzu wykryło obecność koronawirusa nie tylko u Mateusza Bartkowiaka i Kacpra Łobodzińskiego, ale również dwóch klubowych mechaników. Przypomnijmy, że wcześniej na izolację trafił także Przemysław Pawlicki, senior ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-u.

Młodzieżowcy grudziądzkiego klubu nie mogą brać udziału w zawodach dopóki nie uzyskają statusu ozdrowieńca. Nie zobaczymy ich więc na stadionie aż do 6 kwietnia. ZOOLeszcz DPV Logistic GKM dysponuje teraz tylko jednym zdrowym juniorem - Denisem Zielińskim. Wszystko wskazuje więc na to, że przełożony zostanie sobotni mecz inauguracyjnej kolejki PGE Ekstraligi pomiędzy grudziądzanami, a Betard Spartą Wrocław. Regulamin pozwala bowiem na taki ruch, jeśli jedna z drużyn straci z powodu koronawirusa 2 najlepszych młodzieżowców lub tylu juniorów, że nie będą w stanie stworzyć pełnego ligowego składu. Co prawda, niewykluczone, że już w tym tygodniu - podczas pierwszego tegorocznego egzaminu - licencję zda 16-letni grudziądzanin, Seweryn Orgacki. Ciężko jednak oczekiwać, by zdążono z załatwieniem wszystkich koniecznych formalności przed jego ligowym debiutem.

Koronawirus coraz bardziej daje się we znaki żużlowcom - z izolacji na tor powrócił już reprezentujący Betard Spartę Wrocław Artiom Łaguta, zaś Patryk Dudek został już oficjalnie przedstawiony jako zastępstwo za Emila Sajfutdinowa podczas poniedziałkowego Kryterium Asów im. Mieczysława Połukarda w Bydgoszczy. W odosobnieniu wciąż przebywają jednak - poza wymienionymi zawodnikami GKM-u - bracia Chris i Jack Holderowie oraz Kamil Marciniec z eWinner Apatora Toruń.

AKTUALIZACJA (13:30). Władze PGE Ekstraligi oficjalnie poinformowały o przełożeniu sobotniego meczu ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Betard Sparta na piątek 23 kwietnia. To pierwsze przełożone spotkanie w tegorocznych rozgrywkach najlepszej ligi świata. Wydaje się jednak, że w świetle ostatnich wydarzeń kibice będą musieli niestety przyzwyczaić się do regularnego kreślenia po swych kalendarzach.

