Żużel. PGE Ekstraliga. Patryk Dudek zmieni oblicze. Transfer go odbuduje

Sparta Wrocław zmieni oblicze Patryka Dudka?

Duże zainteresowanie na angaż Patryka Dudka w sezonie 2025 już teraz sygnalizuje Betard Sparta Wrocław, która według naszych informacji już kontaktowała się z żużlowcem. Patryk Dudek ma kontrakt w For Nature Solutions KS Apatorze Toruń do końca przyszłego sezonu.

Transfer do Sparty może zmienić oblicze Patryka Dudka, bo we Wrocławiu panuje (poza pojedynczymi incydentami) dobra atmosfera w zespole, a tej często brakowało w zeszłym sezonie w Apatorze Toruń. Oliwy do ognia dodała sytuacja z feralnymi silnikami, które skonfiskowała policja, a nadto stanowisko włodarzy klubu wobec Dariusza Sajdaka jest mocno krytyczne. Torunianie namawiali Patryka Dudka do zakończenia współpracy z Sajdakiem, ale ten pozostał nieugięty i nie pozwolił wejść sobie na głowę.