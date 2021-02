Żużel. PGE Ekstraliga. Oskar Polis gościem w Eltrox Włókniarzu Częstochowa

Eltrox Włókniarz pozyskał nowego zawodnika. Do swojej macierzystej drużyny po kilku latach przerwy powraca Oskar Polis. 24-latek w częstochowskim zespole będzie pełnił rolę "gościa". W ten sposób klub zabezpieczył się na wypadek kontuzji lub wykrycia koronawirusa u jednego z ich obecnych reprezentantów w trakcie sezonu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka Kontra. Kluby sprzedają karnety widmo. Wideo INTERIA.TV

Oskar Polis od trzech lat związany jest kontraktem z OK Bedmet Kolejarzem Opole. Szczególnie świetny okazał się ostatni sezon w jego wykonaniu, gdzie 24-latek znalazł się na drugim miejscu w rankingu krajowych zawodników drugiej ligi. Kapitalne występy jak widać nie przeszły bez echa w Częstochowie i Eltrox Włókniarz zdecydował się na podjęcie współpracy ze swoim wychowankiem.

Reklama

Żużlowiec w przeszłości ma za sobą skuteczne starty w barwach ekipy spod Jasnej Góry. Z "Lwem" na plastronie sięgał on między innymi po Drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorów. Ponadto był podstawowym młodzieżowcem w PGE Ekstralidze i występował tam z nie najgorszym skutkiem. Tym razem do Częstochowy przychodzi w zupełnie innej roli i stanie pod taśmą tylko i wyłącznie wtedy, jeśli któryś z jego kolegów nabawi się urazu lub dojdzie do wykrycia koronawirusa w zespole.

Porozumienie z Oskarem Polisem to efekty współpracy Eltrox Włókniarza i OK Bedmet Kolejarza. Kilka dni temu częstochowianie umożliwili Bartłomiejowi Kowalskiemu oraz Mateuszowi Świdnickiemu starty w najniższej klasie rozgrywkowej. Teraz klub z Opola odwdzięczył się tym samym, pozwalając 24-latkowi na ewentualne występy w PGE Ekstralidze.