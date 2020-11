​Żużel. PGE Ekstraliga. Oficjalnie: Piotr Świderski nadal trenerem Eltrox Włókniarza!

Coraz mniej znaków zapytania w Eltrox Włókniarzu Częstochowa. Klub spod Jasnej Góry właśnie przedłużył umowę z trenerem Piotrem Świderskim. 37-latek pełni tę funkcję od końcówki sierpnia bieżącego roku.

Eltrox Włókniarz na początku listopada poinformował o pozyskaniu Kacpra Woryny oraz Bartosza Smektały. Po transferach zawodników potwierdzono także kto poprowadzi częstochowian. W dalszym ciągu funkcję trenera będzie pełnił Piotr Świderski. 37-latek przedłużył umowę, a pod Jasną Górą pracuje od końca sierpnia bieżącego roku.

- Współpraca z Eltrox Włókniarzem Częstochowa zaczęła się bardzo dobrze, a mogło być jeszcze lepiej. O mały włos nie awansowaliśmy przecież do fazy Play-Off. Myślę, że i tak mocno pociągnęliśmy ten sezon i jesteśmy z tego zadowoleni. Na tyle ta współpraca między mną a klubem dobrze się układała, że dziś możemy powiedzieć, że dalej będę trenerem Eltrox Włókniarza Częstochowa - powiedział szkoleniowiec.

Pozyskanie dwóch młodych krajowych seniorów przypadło Świderskiemu do gustu. Już teraz są na wysokim poziomie, a w przyszłości mogą być jeszcze lepsi. - Nie ukrywam, że to bardzo dobre ruchy. Cały czas zresztą miałem wiedzę na temat tych transferów. To są bardzo dobrzy zawodnicy. To ciągle jest młodzież, ale już bardzo doświadczona i utalentowana - dodaje.

Oprócz Woryny i Smektały - drużynę Eltrox Włókniarza będą reprezentować także m.in.: Leon Madsen, Fredrik Lindgren, Jakub Miśkowiak czy Mateusz Świdnicki. - Zawsze jestem ostrożny w takich ocenach i typowaniu, co można osiągnąć. To jest przecież sport i każda drużyna chce zwyciężyć, wywalczyć jak najlepszą pozycję, czy też medal. My również, ale nie zakładamy żadnego scenariusza. Jesteśmy skupieni na swojej pracy i zobaczymy, jakie efekty ona przyniesie - podsumował Świderski.