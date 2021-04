15 punktów w 5 biegach, taki wynik uzyskał Bartosz Zmarzlik w meczu Moje Bermudy Stali Gorzów z Motorem Lublin. To trzynasty czysty komplet mistrza świata w PGE Ekstralidze. W tym sezonie Zmarzlik stracił na razie 1 punkt. Co na to księgowa?

Bezbłędny był mistrz Bartosz Zmarzlik w 2. kolejce PGE Ekstraligi. W meczu Stali z Motorem (52:38) zaliczył trzynasty czysty komplet, a 21 w ogóle. Wyjaśnijmy, że czysty komplet to taki bez straty punktów. Istnieje też pojęcie płatnego kompletu, który oznacza, że zawodnik zdobył maksymalną liczbę punktów po dodaniu bonusów.

Zmarzlik w trakcie meczu nie chciał zdradzić, na czyich silnikach wykręcił świetny wynik. - Nie dopytuj się, bo i tak ci nie powiem - mówił reporterowi, który próbował wypytywać go o szczegóły. Zmarzlik korzysta głównie ze sprzętu polskiego tunera Ryszara Kowalskiego, ale czasami wyciąga jakieś inne silniki z warsztatu. Tydzień temu w Lesznie (14 punktów w 5 biegach, a więc do kompletu zabrakło mu 1 punktu) miał silnik sprzed 3 lat.

Świetna jazda Zmarzlika, to oczywiście olbrzymia radość dla trenera, który w każdej sytuacji może na niego liczyć. Włosy z głowy rwie zapewne księgowa, bo na inaugurację Bartosz mógł wystawić fakturę na 112 tysięcy złotych, a teraz wystawi kolejną na 120 tysięcy złotych. Według kontraktu Zmarzlik ma dostawać 8 tysięcy złotych za punkt. W pierwszym meczu zdobył ich 14, teraz 15.

