​Żużel. PGE Ekstraliga. Nie uciekniemy od kolejnych zakażeń. Goście będą potrzebni od zaraz?

Kluby PGE Ekstraligi rozglądają się za żużlowcami, którzy w sezonie 2021 będą mogli występować na zasadzie gościa. Choć - w porównaniu do poprzedniego roku - zmieniły się przepisy, to "gość" może być wykorzystywany częściej niż to się wcześniej komukolwiek wydawało. Coraz więcej zawodników przechodzi koronawirusa, a od kolejnych zarażeń raczej nie uciekniemy.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Pięciu przeciw, a liga jedzie. Wideo INTERIA.TV

Odliczamy dni do startu PGE Ekstraligi

Reklama

W ciągu ostatnich dwóch tygodni u czterech gwiazd PGE Ekstraligi zdiagnozowano koronawirusa - Artioma Łaguty (Rosjanin już wyzdrowiał oraz zakończył ilozację), Patryka Dudka, a także u Jacka i Chrisa Holderów. Przypadków zakażenia w Polsce jest coraz więcej. Najgorsze jest to, że niektórzy mogą przechodzić je bezobjawowo. Gdyby tak się stało, to mielibyśmy w drużynach zdecydowanie więcej niewiadomych. Wiele powiedzą nam testy, które będą przeprowadzane. Strach pomyśleć, co będzie dalej.

Goście będą potrzebni częściej niż wcześniej to się wydawało?

W sezonie 2020 kluby kontraktowały gości na potęgę. Gości, którzy zastępowali podstawowych zawodników, którzy zawodzili. Idealnym przykładem był angaż Jacka Holdera w Moje Bermudy Stali, bądź Chrisa Holdera w Betard Sparcie. Obaj jak wskoczyli do składu, to nie chcieli już go oddać. Bez tych wzmocnień, gorzowianie i wrocławianie mieliby problemy ze zdobyciem medalu.

W związku z takimi "zagrywkami", zasady zostały zmienione. A mianowicie "gość" może wystąpić tylko w przypadku zdiagnozowania zakażenia przynajmniej u jednego żużlowca z podstawowej piątki (średnia biegowa). Przed rokiem zakażenia w sporcie żużlowym były sporadyczne. To niestety już przeszłość, a przyszłość nie rysuje się w jasnych barwach. Kolejnych przypadków może tylko przybywać, co zwiększy udział gości do absolutnego maksa.

Oni już wybrali, inni powoli działają

Po zęby uzbroiła się Betard Sparta, która pozyskała Andrzeja Lebiediewa oraz Jakuba Jamroga. Moje Bermudy Stal w razie zakażeń wspomoże Nicolai Klindt, a eWinner Apator może liczyć na Wiktora Kułakowa. Beniaminek PGE Ekstraligi pewnie rozgląda się za kolejnym gościem, bo Jack i Chris Holderowi zakończą izolację 2 kwietnia, czyli raptem dwa dni przed inauguracją sezonu. W Eltrox Włókniarzu na podobnych zasadach ma występować Oskar Polis. Co robią inne kluby? Działają w ciszy i spokoju.

- W ciągu kilku dni sytuacja powinna być jasna i przedstawimy nazwiska zawodników, którzy wzmocnią nasz zespół na pozycji gościa. Chcemy pozyskać Polaka i jednego obcokrajowca, co gwarantuje nam znaczne pole manewru przy okazji meczów ekstraligowych - mówił trener Piotr Żyto dla falubaz.com po ukazaniu się informacji o zakażeniu Patryka Dudka. Wśród potencjalnych nowych "nabytków" RM Solar Falubazu wymienia się Rohana Tungate'a. Kontrakt "warszawski" w Zielonej Górze ma podpisany Vaclav Milik.

Kto jest jeszcze do wzięcia?

W składach drużyn, które wystąpią na torach eWinner 1. Ligi, spokojnie można znaleźć przynajmniej kilkunastu żużlowców z potencjałem na najlepszą ligę świata. Jeszcze niedawno nie mogliśmy sobie wyobrazić PGE Ekstraligi bez Rune Holty, Michaela Jepsena Jensena, Nielsa K. Iversena czy Grzegorza Zengoty. W poprzednim sezonie w elicie ścigali się w niej Siergiej Łogaczow oraz Paweł Miesiąc. Swoje sezony wśród najlepszych odjechali też tacy zawodnicy jak Oskar Fajfer i Krystian Pieszczek. Ekstraligowe aspiracje mają również inni. W pierwszym rzędzie możemy tutaj wymienić Frederika Jakobsena (U-24), Andreasa Lyagera (U-24), Davida Bellego, Rasmusa Jensena, a także Timo Lahtiego.

Aktualna lista gości w PGE Ekstralidze:

Fogo Unia Leszno: ?

Moje Bermudy Stal Gorzów: Nicolai Klindt

Betard Sparta Wrocław: Andrzej Lebiediew, Jakub Jamróg

RM Solar Falubaz Zielona Góra: ?

Eltrox Włókniarz Częstochowa: Oskar Polis

Motor Lublin: ?

ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz: ?

eWinner Apator Toruń: Wiktor Kułakow

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź