W zeszłym tygodniu DMU poinformowała, że licencja Nickiego Pedersena została zawieszona prawomocnym wyrokiem na okres 4 miesięcy. Taka decyzja uniemożliwiała Duńczykowi nie tylko udział w meczu o wszystko ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-u, lecz również podpisanie kontraktu w listopadowym okienku transferowym. Żużlowiec w wywiadzie dla duńskiej telewizji zakomunikował, że najprawdopodobniej zmusiłoby go to do zakończenia kariery.

Duński sąd uratował GKM

Los legendy światowego speedwaya leżał więc w rękach jego prawników, którzy złożyli apelację do Najwyższego Sądu Apelacyjnego przy Duńskiej Federacji Sportu. Od tego czy i kiedy instytucja rozpatrzy sprawę Pedersena zależało bardzo wiele. Rozpoczęcie postępowania automatycznie zawiesza bowiem wyrok drugiej instancji.

Ku radości kibiców grudziądzkiego zespołu, sąd nie zwlekał ani minuty i rozpoczął pracę nad jego wnioskiem jeszcze przed spotkaniem z Eltrox Włókniarzem. Przypomnijmy, że zespół Janusza Ślączki znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji Przed ostatnią kolejką fazy zasadniczej PGE Ekstraligi zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i wyłącznie zwycięstwo z częstochowianami pozwoli mu utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej kosztem Marwis.pl Falubazu Zielona Góra.

Uniewinnienie trudne jak zdobycie kompletu punktów

Zawieszenie wyroku nie równa się jednak jednak jej kasacji. Wszystko zależy teraz od decyzji Sądu Najwyższego. Duński prawnik Poul Gade, spytany przez duńską telewizję TV 2 Sport czy widzi szansę na uniewinnienie żużlowca odparł: "W sprawie tej Pedersen ma na pewno mocno pod górkę. Porównując to do zawodów żużlowych, to skala trudności jest taka, jakby musiał wygrać wszystkie biegi. Z drugiej strony jeśli komuś miałoby się udać, to właśnie jemu".

Duńczykowi do pełni szczęścia wystarczy jednak nie uniewinnienie, a skrócenie kary do takiego wymiaru czasowego, który pozwoli mu podpisać kontrakt w listopadowym okienku transferowym. 44- latek mimo zaawansowanej metryki nie będzie narzekał tej jesieni na brak ofert. Jeśli ZOOLeszcz DPV Logistic GKM pokona Eltrox Włókniarz, to kujawsko-pomorscy działacze z pewnością staną na rzęsach, by utrzymać gwiazdę w swoim zespole. W środowisku słyszymy, że zainteresowanie jego usługami w przyszłym sezonie wyraża także Marwis.pl Falubaz. 3-krotny indywidualny mistrz świata zapewne otrzyma ofertę również ze strony beniaminka, ktokolwiek nim będzie.