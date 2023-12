Żużel. PGE Ekstraliga. Najwięksi przegrani sezonu 2023. Oni stracili pracę

PGE Ekstraliga. Kasprzak i Świdnicki zawiedli Wilki Krosno

W sezonie 2023 z PGE Ekstraligi spadły Cellfast Wilki Krosno. To efekt między innymi bardzo słabej postawy Krzysztofa Kasprzaka i Mateusza Świdnickiego. Ten pierwszy bronił się w mediach mówiąc, że jego średnia wcale nie była taka słaba, a mógł ją jeszcze podreperować w meczach z teoretycznie słabszymi rywalami, z których został wyeliminowany przez kontuzję. Może i faktycznie Kasprzak podciągnął by te statystyki, ale faktem jest to, że na motocyklu wyglądał po prostu słabo. Jeszcze słabiej niż rok wcześniej w GKM-ie Grudziądz, gdzie mieli go już powoli dość.