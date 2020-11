Żużel. PGE Ekstraliga. MrGarden GKM ma nowego zawodnika! Norbert Krakowiak podpisał roczny kontrakt

MrGarden GKM pozyskał nowego zawodnika. Roczny kontrakt z grudziądzkim klubem podpisał Norbert Krakowiak. 21-latek w następnym sezonie będzie już seniorem i stoczy rywalizację o miejsce w podstawowym składzie z Romanem Lachbaumem.

W podstawowym składzie każdej drużyny będzie musiał znaleźć się zawodnik do lat 24. MrGarden GKM z tego powodu zakontraktował Norberta Krakowiaka. Czwarty z najlepszych juniorów PGE Ekstraligi za rok zadebiutuje w gronie seniorów. O skład grudziądzkiego zespołu powalczy z Rosjaninem Romanem Lachbaumem. Przegrany z tej rywalizacji zajmie miejsce pod numerami 8/16. 21-letni żużlowiec dwa poprzednie sezony spędził w RM Solar Falubazie Zielona Góra, gdzie zdecydowanie nabrał wiatru w żagle.

Krakowiak rozgrywki 2020 zakończył ze średnią biegową 1,566, co pozwoliło mu zająć 32. miejsce w najlepszej lidze świata. - Przede wszystkim patrzę na to, żeby jeździć tam, gdzie będę miał szansę jak najlepiej się rozwijać. Rozmowy w Grudziądzu były bardzo konkretne, moja rola w zespole została przedstawiona na samym początku i to było dla mnie bardzo ważne. Oczywiście nigdzie nie będzie takiej sytuacji, że nie będzie walki o skład, ale myślę, że wizja składu i to jak to ma wszystko wyglądać, przekonało mnie do wyboru GKM-u. Jestem pozytywnie nastawiony - powiedział po podpisaniu kontraktu.

Działacze MrGarden GKM-u zwrócili uwagę na tego zawodnika dzięki dobrej postawie w wyścigach z seniorami. Sam nie ukrywa, że miał kilka innych opcji, jednak wybór padł na drużynę z Grudziądza. - Myślę, że ten sezon był moim najlepszym w całej karierze. Prowadziłem rozmowy z różnymi klubami i mogę potwierdzić, że zainteresowanie moją osobą było. To jest fajne, takie docenienie, że było się potrzebnym. Nie podejmowałem decyzji od razu, bo też to było dla mnie ciężkie - nigdy nie wiemy, czy ta decyzja o zmianie klubu jest słuszna, to zawsze okazuje się po czasie - dodał.

Krakowiak dołączył do Nickiego Pedersena, Kennetha Bjerre (rok temu podpisali kontrakty na dwa lata), Przemysława Pawlickiego oraz wcześniej wspomnianego Lachbauma. W formacji seniorskiej w tym momencie znajdują się natomiast: Denis Zieliński, Damian Lotarski i Kacper Łobodziński.