Żużel. PGE Ekstraliga. Motor – Stal na papierze. Juniorzy zadecydują o wyniku. Bonus na wagę złota

Wojciech Kulak Żużel

- Moim zdaniem o wyniku tego meczu będzie decydowała formacja juniorska. Mam wrażenie, że Motor wygra to spotkanie mniej więcej różnicą dziesięciu punktów. Prawdziwa rywalizacja w tym pojedynku będzie się jednak toczyć o punkt bonusowy. Z pewnością lublinianie zrobią wszystko, by dopisać sobie do tabeli trzy „oczka” – mówi były menedżer klubów z Zielonej Góry i Torunia, Jacek Frątaczak.

