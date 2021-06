​Żużel. PGE Ekstraliga. Motor przeleciał za bandę, ale zawodnik Falubazu bez złamań

W drugi łuk pierwszego okrążenia młodzieżowcy ZOOleszcz DPV Logistic GKM-u wchodzili na prowadzeniu. Nile Tufft miał jednak problem z wejściem w wiraż i zahaczył o tylne koło drugiego Denisa Zielińskiego. Obaj upadli na tor, a motor zawodnika z Grudziądza przeleciał za bandę i z dużym imptetem wpadł w płot. Na szczęście skończyło się tylko na strachu i nie ucierpiał żaden kibic.

Zieliński szybko wstał, otrzepał kombinezon, wrócił do parkingu i wziął udział w zawodach. Niezdolny do dalszej jazdy był jednak Tufft. Junior Marwis.pl Falubazu uskarżał się na problemy z barkiem, dlatego udał się prosto do szpitala. Wyniki badań 20-latka nie są najgorsze. Najważniejsze, że nie ma żadnych złamań.

"Nile Tufft przeszedł dziś szczegółowe badania kontuzjowanego barku. Na szczęście nie wykazały one złamań, jednak naciągnięte ścięgna i stłuczenie mięśni powodują, że w najbliższych dniach nasz zawodnik odpocznie od jazdy na motocyklu. Przed Nilem odpoczynek oraz zabiegi rehabilitacyjne w Centrum Medycyny Sportowej Olimp w Zielonej Górze. Dużo zdrowia i szybkiego powrotu do pełni formy" - czytamy w komunikacie zielonogórskiego klubu.

Ten istotny dla układu dolnej części tabeli mecz zakończył się remisem, z którego bardziej zadowoleni byli goście. Marwis.pl Falubaz zabrał do domu jeszcze punkt bonusowy.

