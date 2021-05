Żużel. PGE Ekstraliga. Moje Bermudy Stal dalej bez podstawowego juniora? To wielka szansa dla Falubazu!

Wiele wskazuje na to, iż Moje Bermudy Stal osłabiona wybierze się do Zielonej Góry na mecz z Marwis.pl Falubazem. Niewielkie są bowiem szanse na występ podstawowego juniora – Kamila Nowackiego. 21-latek wciąż odczuwa skutki upadku sprzed kilku tygodni.

Kamil Nowacki w kapitalnym stylu rozpoczął zmagania w sezonie 2021. Młodzieżowiec Moje Bermudy Stal już na inaugurację w Lesznie odjechał jeden z najlepszych meczów w swojej dotychczasowej karierze. 21-latek siał wówczas postrach nie tylko wśród rówieśników, ale i seniorów mistrzów Polski, a jego 6 punktów z bonusami walnie przyczyniło się do sensacyjnego triumfu gorzowskich żużlowców.

W domowym spotkaniu z Motorem nie poszło mu co prawda tak dobrze jak w pierwszej kolejce, ale warto zaznaczyć, iż zawodnik imponował spokojną i przede wszystkim dojrzałą jazdą. Wydawało się, że to tylko wypadek przy pracy i w Grudziądzu po raz kolejny pokaże na co go stać. Niestety młodzieżowcowi nie było jednak dane wystąpić w tym roku po raz trzeci.

Na przeszkodzie Nowackiemu stanął uraz barku, jakiego nabawił się podczas niepozornej jazdy treningowej. Wypadek miał dość poważne skutki, bowiem wymusił u juniora Moje Bermudy Stali minimum kilkutygodniową przerwę. Z informacji jakie uzyskaliśmy, występ młodzieżowca w starciu z Marwis.pl Falubazem jest w zasadzie niemożliwy. Reprezentant gorzowskiego klubu od chwili upadku ani razu nie pojawił się jeszcze na motocyklu. Co prawda nie została podjęta oficjalna decyzja, ponieważ awizowane składy pojawią się w czwartek, jednak obecność Nowackiego na pozycjach 6-7 wydaje się być wątpliwa.

W związku z tym martwić musi martwić się przede wszystkim sztab szkoleniowy wicemistrzów Polski. O ile w Grudziądzu brak podstawowego młodzieżowca nie był aż tak widoczny, o tyle punkty 21-latka w Zielonej Górze mogłyby okazać się na wagę złota. Kamil Pytlewski nie gwarantuje tak dobrej zdobyczy jak Nowacki, a dodatkowo Wiktor Jasiński spisuje się ostatnio w kratkę.

To niewątpliwie ogromna szansa dla zielonogórzan, którzy właśnie w pojedynkach juniorów mogą upatrywać swojej szansy. Jeżeli najmłodsi reprezentanci gospodarzy odjadą świetne zawody, powinniśmy wówczas spodziewać się meczu trzymającego w napięciu od początku do końca. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj chociażby Fabian Ragus - jeden z największych bohaterów początku sezonu Marwis.pl Falubazu. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż pojedynek odbędzie się w Zielonej Górze.

