Żużel. PGE Ekstraliga. Miliony dla Apatora Toruń zaowocowały medalem

W 2023 roku Apator Toruń mógł liczyć na wsparcie miasta przekraczające trzy miliony złotych. Największy miejski wydatek to organizacja cyklu Grand Prix na toruńskiej Motoarenie. Toruński magistrat w pełni pokrywa koszty zakupu praw do organizowania ostatniej rundy mistrzostw świata, a cały dochód z imprezy spływa do Apatora Toruń. Ponadto urząd miasta przekazał 600 tysięcy złotych na realizację zadania: Rozwój sportu w kategorii senior.