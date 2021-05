Żużel. PGE Ekstraliga. Miesiąc lepszy od Kasprzaka na Częstochowę?

W piątek Eleven Sports 1 pokaże dwa mecze żużlowej PGE Ekstraligi: Eltrox Włókniarz Częstochowa - ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz (18:00) i Moje Bermudy Stal Gorzów - eWinner Apator Toruń (20:30).

- Po dwóch wyjazdowych zwycięstwach, nastąpi brutalna weryfikacja siły Włókniarza na własnym torze - komentuje żartobliwie Olkowicz, jednak dodaje - Nie należy lekceważyć GKM-u. Za czasów trenera Kempińskiego, GKM, który nie potrafił wygrać nigdzie na wyjeździe, dwukrotnie w Częstochowie zremisował, więc ten grunt im leży. Choć oczywiście teraz jest inna drużyna.

Powrót Kasprzaka?

W awizowanym zestawieniu ZOOLeszcz GKM-u pojawił się Krzysztof Kasprzak. Wychowanek leszczyńskiej Unii może powrócić do składu po dwóch meczach przerwy, w których jechał za niego nowy nabytek grudziądzan, Paweł Miesiąc. - Jeśli Kasprzak pojedzie w Częstochowie, zobaczymy czy to dobry ruch. Niektórzy kibice GKM-u twierdzą, że styl jazdy Pawła Miesiąca mogłaby być lepszym rozwiązaniem na częstochowski tor, pozwalający na walkę - stwierdza Olkowicz.

Zdaniem komentatora, uwaga oglądających to spotkanie powinna być skierowana na młodzieżowców częstochowskiej drużyny - Warto zobaczyć ten mecz, żeby móc oglądać w akcji sprzęt z kategorii perpetuum mobile dosiadany przez Jakuba Miśkowiaka. Gdzie nie pojedzie, tam przywozi czternaście punktów. Do tego uskrzydlony zwycięstwem nad Zmarzlikiem Mateusz Świdnicki, który z pewnością zostanie owacyjnie przywitany przez rozentuzjazmowaną częstochowską gawiedź - mówi w swoim stylu Piotr Olkowicz. Warto zaznaczyć, że będzie to pierwszy mecz w Częstochowie z kibicami.

Choć z pozoru spotkanie wydaje się mało elektryzujące, dla Eltrox Włókniarza może okazać się kluczowe w kontekście kolejnej rundy - Jeśli Włókniarz miałby jakieś znaki zapytania związane z dyspozycją na własnym torze, mają idealny układ terminarza, bo mecz o mniejszym ciężarze gatunkowym poprzedza być może najważniejszy mecz całego sezonu, który może zadecydować o tym, kto wejdzie do play-offów - zauważa komentator stacji. Chodzi o mecz Włókniarz - Motor, który będzie można śledzić na antenie Eleven Sports.

Ambitny Toruń postawi się w Gorzowie?

Spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim będzie meczem dwóch drużyn, które przegrały swoje dwa poprzednie spotkania, z czego jedno na własnym torze. - Stal przystąpi do tego meczu podrażniona po porażce z Włókniarzem. Znając jednak trenera Chomskiego i jego gwiazdy, nie będą im się trzęsły ręce, tylko muszą wykonać plan i wzbogacić się o kolejne dwa punkty.

- Wynik Torunia będzie uzależniony od misji terapeutycznej przywracania do świata żywych Chrisa Holdera przez menadżera Bajerskiego - mówi Olkowicz. Dodaje - Apator ma duży atut w postaci Jacka Holdera, który jeździł w zeszłym sezonie w Gorzowie jako gość. Musi poszukać w zeszycie odpowiednich ustawień.

- Nie zapominajmy, że jest tam jeszcze Lambert, który swój debiut w Polsce miał właśnie na torze w Gorzowie. Do tego jest Paweł Przedpełski, który do momentu pożaru rozdzielni w pamiętnym meczu miał na koncie trzy trójki. Jest również jadący lepiej Adrian Miedziński, który w Lublinie zapewnił solidne wsparcie punktowe. Wszystko może się rozstrzygnąć w biegach nominowanych - zachęca na koniec Piotr Olkowicz.

Żużlowy rozkład jazdy w Eleven Sports

Runda 7: Eltrox Włókniarz Częstochowa - ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

Transmisja w Eleven Sports 1 od 17:30

Komentarz: Piotr Olkowicz, Daniel Kaczmarek

Studio: Anita Mazur, Kamil Cieślar

Reporter: Marcin Musiał

Runda 7: Moje Bermudy Stal Gorzów - eWinner Apator Toruń

Transmisja w Eleven Sports 1 od 20:15

Komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbicki

Studio: Marcelina Rutkowska, Ryszard Dołomisiewicz

Reporter: Maciej Markowski

Piotr Kaczorek

