Kenneth Bjerre jest niepewny swojej przyszłości w ZOOleszcz DPV Logistic GKM-ie. Jeśli klub z Grudziądza za rok nie chce rozpaczliwie bronić się przed spadkiem, to działacze powinni wzmocnić drużynę. O duże wzmocnienie będzie ciężko. Tak naprawdę w tym momencie w grę wchodzi tylko Max Fricke, który spadł ze Stelmet Falubazem do eWinner 1. Ligi. Australijczyk ma jednak z zielonogórzanami ważny kontrakt, co mocno utrudnia sprawę.

Znów łączony jest Michelsen

W ostatnim czasie pojawiły się plotki o przenosinach do Grudziądza Mikkela Michelsena. Duńczyk znów jest łączony z tym klubem. Rok temu owszem był taki temat. Żużlowiec Motoru Lublin najpewniej jeździłby w 2021 roku przy Hallera, ale plany pokrzyżował mu przepis o zawodniku do lat 24. Tak naprawdę to wtedy strony ustaliły warunki kontraktu, lecz z transferu zrezygnowano, bo zabrakło dla Michelsena miejsca (ważne umowy mieli Pedersen oraz Bjerre).

Reklama

Nie jest tajemnicą, że ZOOleszcz DPV Logistic GKM potrzebuje drugiego lidera. Czy zatem działacze wrócą do rozmów z Duńczykiem, który jeszcze nie wypracował porozumienia z Motorem? W klubie nie chcą potwierdzić nam tych doniesień. Na plotkach skorzystać może zawodnik. Kto wie, czy dzięki temu nie wynegocjuje sobie lepszego kontraktu w Lublinie, gdzie dobrze się czuje. Jeździ dla Motoru przecież od sezonu 2019.

Dowiedzieliśmy się, że w Grudziądzu praktycznie upadł już temat Wadima Tarasienki. Rosjanin pomimo podjęcia rozmów, postanowił nie ruszać się z Abramczyk Polonii. Bydgoski klub niebawem powinien to ogłosić. Kluby PGE Ekstraligi mają kłopoty z pozyskaniem nowych wartościowych zawodników. W tych czasach żużlowcy niechętnie zmieniają pracodawców.