Żużel. PGE Ekstraliga. Miasto ma długi, Zastal tonie, co dalej z RM Solar Falubazem?

Dług miasta Zielona Góra ma do końca roku wynieść 230 milionów złotych. Miasto wstrzymało się z kupnem akcji koszykarskiego Zastalu Enea BC Zielona Góra, choć klub tonie w długach i potrzebuje pomocy. Nie wiadomo, co z żużlowym RM Solar Falubazem, gdzie miasto już jest akcjonariuszem.

Pytaliśmy prezesa RM Solar Falubazu, czy klub będzie mógł liczyć na wsparcie miasta w sezonie 2021. Odesłał nas do urzędu miasta, gdzie wysłaliśmy maila z zapytaniem. Po dwóch dniach doczekaliśmy się mało konkretnej odpowiedzi. - Informuję, że budżet miasta Zielona Góra uchwala Rada Miasta Zielona Góra. Projekt budżetu na rok 2021 nie został jeszcze zatwierdzony przez zielonogórskich radnych. Jednocześnie informuję, że zielonogórskie kluby sportowe zawsze mogą liczyć na pomoc miasta - napisała Monika Zapotoczna, dyrektor departamentu komunikacji.

Tymczasem sytuacja w Zielonej Górze jest ciekawa. Raz, ze miasto jest potężnie zadłużone. Do końca roku dług ma wynieść 230 milionów. Według wyliczeń GazetyLubuskiej.pl wychodzi po 2 tysiące na jednego mieszkańca. Prezydent Janusz Kubicki tłumaczył niedawno, że Zielona Góra jeszcze nie doszła do ściany. Miasto nie może się zadłużyć na więcej niż 60 procent dochodów. W Zielonej Górze jeszcze do tego poziomu nie doszli.

Z pewnością jednak kłopotliwa sytuacja finansowa powoduje, że miasto musi dokonywać trudnych wyborów i nie może wydawać pieniędzy lekką ręką na lewo i na prawo. Widać to na przykładzie koszykarskiego mistrza Polski. Prezydent Kubicki sam ujawnił w mediach społecznościowych, że Zastal Enea BC tonie w długach, że chodzi o 10 milionów złotych. Publiczne pranie brudów jest związane z tym, że miasto miało kupić udziały w Zastalu. Ostatecznie tego nie zrobiło. - Po analizie okazało się, że nie można kupić akcji, bo klub jest bankrutem - pisze Kubicki, ale jeszcze w tym samym wpisie zapewnia, że w pomoc Zastalowi włączy się urząd marszałkowski, a poseł Jerzy Materna ma pomóc znaleźć nowego sponsora. Czyli inni mogą.

Z naszych informacji wynika, że żużlowy RM Solar dostał w tym roku z miasta około 3 milionów złotych. Jeśli klub ma sobie poradzić w trudnym 2021 roku, to pewnie musi dostać tyle samo. Miasto, które jest akcjonariuszem spółki, nie raczyło nas jednak poinformować, na ile może liczyć zielonogórski żużel. Szkoda, bo taka informacja należy się, chociażby kibicom. Poza wszystkim Falubaz od lat jest jedną z najlepszych wizytówek miasta.