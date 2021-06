Żużel. PGE Ekstraliga. Mecz o życie Falubazu. Brak wygranej będzie oznaczał spadek

Na razie mała tabela w trójkącie Apator, Falubaz, GKM wygląda tak, że zespół z Torunia ma 4 punkty (wygrał u siebie 51:39 z Falubazem i 55:35 z GKM-em), Zielona Góra ma 2 (przegrana w Toruniu i 51:39 u siebie z GKM-em), a Grudziądz jest ostatni bez punktu. Jednak GKM ma ten komfort, że zdobył 3 punkty na innych rywalach (wygrana ze Spartą, remis z Motorem). Apator i Falubaz takim wyczynem pochwalić się nie mogą.

Falubaz potrzebuje wygranej za trzy

Nie trzeba być wielkim matematykiem, żeby dojść do wniosku, że z tego tria, to Falubaz ma najgorszą sytuację. Jeśli zielonogórzanie nie zdołają zdobyć punktu kosztem innych drużyn, to muszą wygrać za trzy z Apatorem i dołożyć punkt bonusowy w Grudziądzu. Z 6 punktami będą mieli jakieś szanse o ile Apator nie dorzuci czegoś ekstra.

Niełatwo będzie jednak Falubazowi wygrać z Apatorem różnicą 13 punktów. Klęska ze Spartą u siebie (przegrana do 27) pokazała, jak wiele braków mają zielonogórzanie. Nawet, zakładając że trener Piotr Żyto nie powieli błędu, eksperymentując z torem, to nie ma gwarancji, że wszystko zagra. Na betonie punktowali Mateusz Tonder i Piotr Protasiewicz. Jeśli teraz nawierzchnia zostanie zrobiona pod koło, to więcej da z siebie Patryk Dudek, ale nie wiadomo, czy Tonder z Protasiewiczem dołożą jakieś punkty. A w jedynym dotąd wygranym przez Falubaz meczu Protasiewicz i zawodnik U-24 zdobyli łącznie 19 punktów.

Legendy Falubazu wierzą w wygraną, ale bez bonusa

Jeśli popatrzymy na typowanie wyniku na stronie Falubazu, to przymykając oczy na najbardziej odjechane propozycje, nikt nie stawia na więcej niż 50 punktów zielonogórskiej ekipy. Andrzej Huszcza, Maciej Jaworek, Henryk Olszak wierzą w wygraną, ale stąpają twardo po ziemi i zdają sobie sprawę, że okazała ona nie będzie.

Apator co prawda nie wygrywa na wyjazdach, ale zostawia po sobie dobre wrażenie i zdobywa sporo punktów. 39 we Wrocławiu i Lublinie, 40 w Gorzowie, a w Lesznie nawet 43. A przecież wszystko to są mocni kandydaci do play-off. Jeśli z nimi udało się Apatorowi ugrać tyle, to z Falubazem mogą jechać o całą pulę.

Awizowane składy na mecz

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - eWinner Apator Toruń

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra: 9. Matej Zagar, 10. Max Fricke, 11. Piotr Protasiewicz, 12. Mateusz Tonder, 13. Patryk Dudek, 14. Nile Tufft, 15. Fabian Ragus

eWinner Apator Toruń: 1. Paweł Przedpełski, 2. Adrian Miedziński, 3. Petr Chlupac, 4. Chris Holder, 5. Jack Holder, 6. Krzysztof Lewandowski, 7. Karol Żupiński

