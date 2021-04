Żużel. PGE Ekstraliga. Mechanik Łaguty o defektach: To chyba problem z zapłonem

Grigorij Łaguta zakończył spotkanie z Moje Bermudy Stalą Gorzów dwoma defektami. Zdaniem wielu problemy sprzętowe były jednak dość wątpliwe. - Wydaje się nam, że problem dotyczył zapłonu. Każdy, kto zna Łagutę, nie posądzi go o odpuszczanie – powiedział nam Dariusz Sajdak.

W niedzielę Motor doczekał się inauguracji sezonu. Przez długi czas lublinianie stawiali się rywalom, w czym zasługę miał także Grigorij Łaguta. Finalnie Rosjanin zakończył zawody z dorobkiem ośmiu punktów zdobytych w sześciu biegach. Rezultat ten wzbudził niedosyt wśród fanów drużyny, jak i samego zainteresowanego

Odpowiedzialność za wynik zawodnika wziął mechanik. - Źle dopasowałem Griszę do warunków panujących na torze. Trudno było nam się ścigać, dlatego jego dyspozycję biorę na siebie - powiedział Dariusz Sajdak. Zdaniem rozmówcy nie należy obecnie wyciągać zbyt wielu wniosków. - "Pierwsze śliwki robaczywki". Po prostu brakowało nam ustawień, szczególnie jeśli chodzi o start, gdzie byliśmy za wolni. Później podczas gonitwy za rywalem zdarzają się błędy, które mogą mylić w kwestii oceny szybkości - powiedział.

Przed sezonem zawodnicy Motoru nie za często sprawdzali swoje maszyny. Temat dotyczy żużlowca jeszcze bardziej, gdyż jego przygotowania na kilkanaście dni wstrzymało zakażenie koronawirusem. Mimo tego Rosjanin wraz z mechanikiem wybrali już konkretny sprzęt do rywalizacji. - W lidze nie testujemy. Według nas pojechaliśmy najlepszymi silnikami, jakie mamy, dlatego też nie zamierzamy nic zmieniać. Teraz czas na zbudowanie odpowiedniej formy. Sam muszę jeszcze zrozumieć, co dzieje się w tym roku - ocenił Sajdak.

Występ 37-latka w niedzielnym meczu zakończył się kontrowersją. W dwóch ostatnich swoich biegach nie dojechał on do mety ze względu na defekty. Niektórzy sądzą jednak, iż problemy sprzętowe to jedynie przykrywka do odpuszczenia jazdy za swoimi rywalami. Nasz rozmówca stanowczo skomentował takie insynuacje. - Każdy, kto zna Łagutę i jego naturę, nigdy nie posądzi go o odpuszczanie. Czasami zwyczajnie nie da się jechać do przodu - rzekł.

Pojawia się zatem pytanie, z jakimi kłopotami zmagał się reprezentant Motoru. - Na razie diagnozuję problem. Wydaje się nam jednak, że kwestia dotyczy zapłonu. Być może przez fakt, że kilka biegów Grigorij odjechał w krótkim czasie, to coś się zagrzało i później symptomy słabnięcia coraz bardziej dawały o sobie znać - ocenił mechanik.

