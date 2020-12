Żużel. PGE Ekstraliga. Maksym Drabik chce rozprawy w POLADA. Skończy się naganą

POLADA z końcem października zawiesiła Maksyma Drabika za złamanie procedury antydopingowej, przesłała mu też zarzuty na piśmie z propozycją zawarcia ugody. Mecenas żużlowca Betard Sparty Wrocław odrzucił ofertę. Chce rozprawy.

- Wniosek o przeprowadzenie rozprawy - to propozycja Łukasza Klimczyka, mecenasa Maksyma Drabika na zarzut złamania procedury antydopingowej przez żużlowca Betardu Sparty. Taką informację przekazał nam Michał Rynkowski, dyrektor polskiej antydopingówki.

Drabikowi za przyjęcie zbyt dużej kroplówki przed ubiegłorocznym finałem PGE Ekstraligi grożą 2 lata zawieszenia. Zawodnik w trakcie kontroli sam jednak powiedział o kroplówce, co może być potraktowane, jak przyznanie się do winy. W takiej sytuacji kara może zostać skrócona o połowę, czyli w tym przypadku do roku/

Jak dowiadujemy się w POLADA, w tym konkretnym przypadku, wszystko może się skończyć naganą. Tak się może stać, bo w listopadzie złagodzono przepisy dotyczące kroplówek. Rozprawa odbędzie się na początku przyszłego roku. Termin wyznaczy sekretarz Panelu Dyscyplinarnego.