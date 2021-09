Żużel. PGE Ekstraliga: Leszno-Wrocław. Sparta tytułu warta! Mistrzowie bliscy detronizacji

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Żużlowa giełda zamknięta INTERIA.TV

Półfinał między Fogo Unią i Betard Spartą większość ekspertów określiło mianem przedwczesnego finału. Poziom niedzielnego meczu to potwierdził. Leszczynianie - zdobywcy czterech z rzędu tytułów mistrzów Polski i wrocławianie - najlepsza ekipa tegorocznej rundy zasadniczej - stworzyły niesamowity spektakl pełen zapierających dech w piersiach pojedynków. Górą z tej "wojny gigantów" wyszli zdecydowanie wrocławianie, którzy mieli niespodziewany dodatkowy atut w postaci świetnej postawy juniorów.

Trybuny stadionu im. Alfreda Smoczyka po raz pierwszy boleśnie jęknęły w drugim biegu, gdy młodzieżowa para gości wyjechała ze startu na podwójnym prowadzeniu i spokojnie dowiozła je do mety. Chwilę później fani już nie tylko wzdychali, ale też przecierali oczy ze zdumienia, gdy Przemysław Liszka w 4. biegu wiózł ze swoimi plecami Janusza Kołodzieja. Reprezentant Polski dwoił się i troił, ale niewiele był w stanie zrobić. Junior Sparty nie przestraszył się nawet gdy rywal się z nim zrównał. Wytrzymał starcie bark w bark i dowiózł zwycięstwo do mety.

W drugiej serii za sprawą Australijczyków: Jaimona Lidseya i Jasona Doyle'a gospodarze zbliżyli się do przyjezdnych, ale ci wciąż mieli po swojej stronie więcej atutów. Kapitalnie dysponowany był Tai Woffinden. Brytyjczyk, do którego postawy w play-off w poprzednich latach kibice Sparty mogli mieć zastrzeżenia, tym razem jechał rewelacyjnie i skutecznie. Wspierał go Maciej Janowski, a juniorzy nadal zachwycali. W 7. biegu Emil Sajfutdinow wyczyniał na torze cuda by przedrzeć się przed Michała Curzytka i Macieja Janowskiego. W końcu poradził sobie z młodzieżowcem, ale żużlowiec gości zasłużył na ogromne pochwały.









FOGO UNIA LESZNO 41

BETARD SPARTA WROCŁAW 49

Fogo Unia Leszno

9. Emil Sajfutdinow 7 (2,1,1,3)

10. Janusz Kołodziej 6 (2,3,0,1,-)

11. Jaimon Lidsey 11+1 (1*,3,1,3,0,3)

12. Jason Doyle 10+3 (1*,2*,3,2*,2,0)

13. Piotr Pawlicki 6 (2,2,2,0)

14. Krzysztof Sadurski 0 (0,0,0)

15. Damian Ratajczak 1 (1,0,d)

Betard Sparta Wrocław

1. Tai Woffinden 10+2 (3,3,2*,1,1*)

2. Gleb Czugunow 7 (0,1,3,2,1)

3. Artiom Łaguta 10 (0,1,3,3,3)

4. Mateusz Panicz ns

5. Maciej Janowski 11+1 (3,2,2,2*,2)

6. Przemysław Liszka 5+1 (2*,3,0)

7. Michał Curzytek 4 (3,0,1)

8. Daniel Bewley 2 (1,w,1,0)

Bieg po biegu:

1. Woffinden, Sajfutdinow, Lidsey, Łaguta - 3:3

2. Curzytek, Liszka, Ratajczak, Sadurski - 1:5 (4:8)

3. Janowski, Pawlicki, Doyle, Czugunow - 3:3 (7:11)

4. Liszka, Kołodziej, Bewley, Sadurski - 2:4 (9:15)

5. Lidsey, Doyle, Łaguta, Bewley (w) - 5:1 (14:16)

6. Woffinden, Pawlicki, Czugunow, Ratajczak - 2:4 (16:20)

7. Kołodziej, Janowski, Sajfutdinow, Curzytek - 4:2 (20:22)

8. Łaguta, Pawlicki, Bewley, Sadurski - 2:4 (22:26)

9. Czugunow, Woffinden, Sajfutdinow, Kołodziej - 1:5 (23:31)

10. Doyle, Janowski, Sajfutdinow, Liszka - 4:2 (27:33)

11. Sajfutdinow, Doyle, Woffinden, Bewley - 5:1 (32:34)

12. Lidsey, Czugunow, Curzytek, Ratajczak (d) - 3:3 (35:37)

13. Łaguta, Janowski, Kołodziej, Pawlicki - 1:5 (36:42)

14. Łaguta, Doyle, Czugunow, Lidsey - 2:4 (38:46)



15. Lidsey, Janowski, Woffinden, Doyle - 3:3 (41:49)