Żużel. PGE Ekstraliga. Łaguta mówi o stuprocentowej mobilizacji Sparty na mecz z Unią

Betard Sparta ma za sobą ciężki weekend. Wrocławianie przegrali dwa mecze i stracili swojego lidera Taia Woffindena, który w Grudziądzu złamał łopatkę. Artiom Łaguta liczy jednak, że drużyna, jadąc bez Woffindena pokaże charakter i wygra w niedzielę z Fogo Unią Leszno.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra. Kubera zamknął nam usta INTERIA.TV

Reklama

W niedzielę Betard Sparta jedzie z Fogo Unią Leszno. To ważny mecz dla wrocławian, który po dwóch porażkach z rzędu skomplikowali sobie sytuację. Teraz trudniej będzie im się dostać do play-off. Chyba że pokonają mistrza Polski.



Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!

Reklama

- Nie mamy innych planów, jak zwycięstwo w meczu z Unią - przekonuje Artiom Łaguta, jeden z czołowych zawodników Sparty. - Cele nam się nie zmieniły, dlatego przygotowujemy się do meczu z Unią bardzo starannie.

Łaguta mówi, że Sparta musi pokazać charakter

- Pamiętamy, że do Wrocławia przyjeżdża mistrz Polski z bardzo doświadczonymi zawodnikami. Kilku z nich już nie raz świetnie zaprezentowało się na Stadionie Olimpijskim i tor nie powinien być dla nich dużą zagadką - zauważa Łaguta.

Rosyjski żużlowiec ma jednak nadzieję na przełamanie Sparty. I to pomimo tego, że pojedzie bez Taia Woffindena. - Jesteśmy u siebie i mam nadzieję, że wykorzystamy ten atut. Mobilizacja jest stuprocentowa. Kolejny mecz bez Woffindena jest dodatkowym wyzwaniem, ale właśnie w takich momentach drużyna musi pokazać charakter. Musimy dobrze zastąpić go w tym meczu, choć wiadomo, że w przypadku tej klasy żużlowca nie jest to łatwe.

Sparta w przypadku Woffindena, podobnie jak to miało miejsce w ostatnim meczu z Motorem, skorzysta z przepisu o zastępstwie zawodnika. Woffinden zostanie wpisany do składu, ale będą za niego startować inni, najlepsi w danym dniu żużlowcy Sparty.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź