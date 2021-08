Żużel. PGE Ekstraliga. Koniec ciemności na stadionie w Gorzowie? Stal dostała pieniądze na oświetlenie

To w 2017 roku Speedway Ekstraliga, spółka zarządzająca rozgrywkami, zobowiązała Stal do poprawy oświetlenia na stadionie w okolicach prostej startowej i płyty stadionu. Problem głównie dotyczy tego drugiego miejsca, gdzie natężenie oświetlenia wynosi 75 luksów. Dla porównania, wymóg licencyjny dla natężenia światła na płycie wewnątrz toru to... 1200 luksów. Kilkukrotnie gorzowski klub otrzymywał z tego powodu licencję warunkową, a nie zwykłą. W przypadku braku rozwiązania problemów na stadionie Jancarza, Stal mogłaby mieć problem, by w ogóle otrzymać licencję warunkową.

Przez ostatnie lata w sprawie niewiele się działo, głównie dlatego, że miasto - które jest właścicielem stadionu - twierdziło, że nie ma na ten cel środków. Przed tym sezonem w Gorzowie udało się jednak poprawić oświetlenie na prostej startowej i zamiast 1200 luksów, natężenie w tym miejscu wynosi obecnie 1800 luksów, czyli spełnia wymogi licencyjne. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe, które nie załatwia całej sprawy. Wciąż trzeba zwiększyć natężenie światła na płycie stadionu, choćby po to, by odbywające się tam dekoracje były odpowiednio oświetlone.

Setki tysięcy pomocy z miasta

Teraz sprawa ma zostać rozwiązana raz, a porządnie. Stal dostanie z magistratu dotację w wysokości 600 tysięcy złotych, za które ma zostać wyremontowane oświetlenie. Problem jednak w tym, że wycena była robiona kilka miesięcy temu i nie wiadomo, czy te środki wystarczą. W ostatnim czasie ceny w branży budowlanej wzrosły, zarówno, jeśli chodzi o usługi, jak i materiały. Może się więc okazać, że pieniądze z miasta nie będą wystarczające, by przeprowadzić wszystkie prace remontowe i potrzebne będą dodatkowe środki.

Podczas głosowania nie wszyscy byli za przyznaniem dotacji. Przeciwko był m.in. były prezes Stali, a obecnie radny, Jerzy Synowiec, który argumentował swój przeciw tym, że klub za rok dostanie kilka milionów z nowego kontraktu telewizyjnego, z którego powinno udać się wygospodarować środki na remont oświetlenia, tak jak będzie trzeba odłożyć część pieniędzy na zrobienie odwodnienia liniowego i zakup plandeki.