Mikkel Michelsen chciał podpisać z urzędem miasta Rybnika umowę na promocję miasta. Duńczyk mieszka w Rybniku, więc patrząc z tej strony, nie byłoby to nic niestosownego. Jeździ jednak w Motorze Lublin, więc mogliśmy mieć taki skandal, jak kiedyś z Leonem Madsenem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka: Lipa z licencjami. Wideo INTERIA.TV

Wyobraźmy sobie, że Mikkel Michelsen, zawodnik Motoru Lublin ma na kevlarze miasto Rybnik. Od razu odezwałyby się głosy, że Duńczyk zarabia w Motorze miliony, a promuje inny klub, bo przecież każdy od razu wiązałby Rybnik z PGG ROW-em. Niewiele brakowało, by taka sytuacja miała faktycznie miejsce, bo Michelsen rozmawiał z włodarzami miasta Rybnika umowie na promocję. Na szczęście nic z tego nie wyszło, bo komuś w rybnickim ratuszu zapaliła się czerwona lampka.

Reklama

Gdyby Michelsen podpisał kontrakt z miastem Rybnik, to mielibyśmy powtórkę z Leona Madsena, który bodaj dwa lata temu pochwalił się kontraktem z gminą Wejherowo. Tam też miały być reklamy na stroju zawodnika. Oburzyli się na to w Eltrox Włókniarzu Częstochowa. Głównie poszło o to, że klub dostaje miejskie dotacje i bano się, że to będzie dziwnie wyglądać, że Madsen pośrednio bierze kasę z częstochowskiego ratusza, a reklamuje Wejherowo.

W przypadku Michelsena byłoby dokładanie to samo. A skandal mógł być jeszcze większy, bo miasto Lublin właśnie podniosło dotację dla Motoru z 2,5 na 4 miliony złotych. Działacze Motoru musieli się naprawdę mocno napracować, żeby zapewnić sobie finansowanie na tegorocznym poziomie. Michelsen z Rybnikiem na kevlarze wyglądałby w tej sytuacji słabo.